Вулкан на Канарах став активним, як ніколи: потоки лави ринули до небес (фото)

Лава почала проникати у нові райони, ширина потоків сягнула близько 3 метрів.

На Канарах на острові Ла-Пальма вночі 25 жовтня зафіксували нову активність вулкана Кумбре-В'єха. Такої сили виверження ще не було, повідомила місцева влада, пише Euronews.

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Нове виверження сталося через часткове обвалення конуса вулкана. У небо почали бити гігантські фонтани лави, газу та попелу, що піднявся на висоту 3800 метрів.

На вихідних на схилах вулкана відкрилися нові тріщини та бічні вентиляційні отвори, що дозволили піти більшій кількості розплавлених порід.

"Ми знаходимося в момент найбільшої активності", — сказав офіційний представник Involcan Девід Кальво.

Річки лави, що стікають схилом пагорба, досягають ширини майже 3 кілометрів. Одна основна річка лави вже досягла Атлантичного океану, а інша зупинилася, коли увійшла до забудованого прибережного району.

[ + – ] Кумбре-В'єха на Канарах

[ + – ] Кумбре-В'єха на Канарах

[ + – ] Кумбре-В'єха на Канарах

Після чергового виверження лави була дуже сильна вибухова і сейсмічна активність. За добу сталося 274 землетруси. За весь минулий тиждень вчені нарахували на Ла-Пальмі понад 800 землетрусів різної сили, більшість з яких не відчувалися мешканцями.

Через виверження вулкана Кумбре-В'єха, яке розпочалося у вересні, близько 7500 осіб були змушені залишити свої будинки, зруйнованими виявилися понад 2000 будівель, лава покрила понад 900 гектарів сільськогосподарських угідь.

Хоча більшу частину острова поки що не торкнулося виверження, що буде із західною стороною, де розширюються лавові поля, поки що невідомо.

З острова Ла-Пальма нещодавно врятували чотирьох собак, які залишилися одні у лавовому полоні. Коли на острові відбувалася евакуація мешканців, гвардія не дозволила 70-річному господарю тварин забрати їх із собою. Небайдужі до долі псів скидали їм дронами їжу з неба протягом місяця. Фахівці компанії Aerocamaras хотіли забрати тварин із острова за допомогою безпілотників, але їх випередили активісти команди A Team, які 21 жовтня заявили про порятунок собак. На місце перебування тварин відправили БПЛА з камерою та переконалися, що їх там більше немає.

На іспанському острові Ла-Пальма у вересні цього року розпочалося виверження вулкана Кумбре-В'єха. Швидкість потоків лави досягала 700 метрів за годину.