Вулкан на Канарах стал активным, как никогда: потоки лавы хлынули до небес (фото)

Лава начала проникать в новые районы, ширина потоков достигла около 3 метров.

На Канарах на острове Ла-Пальма ночью 25 октября зафиксировали новую активность вулкана Кумбре-Вьеха. Такой силы извержения еще не было, сообщили местные власти, пишет Euronews.

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Новое извержение произошло из-за частичного обрушения конуса вулкана. В небо начали бить гигантские фонтаны лавы, газа и пепла, который поднялся на высоту 3800 метров.

На выходных на склонах вулкана открылись новые трещины и боковые вентиляционные отверстия, позволившие уйти большему количеству расплавленных пород.

"Мы находимся в момент наибольшей активности", — сказал официальный представитель Involcan Дэвид Кальво.

Реки лавы, стекающие по склону холма, достигают ширины почти 3 километров. Одна основная река лавы уже достигла Атлантического океана, а другая остановилась, когда вошла в застроенный прибрежный район.

[ + – ] Кумбре-Вьеха на Канарах

[ + – ] Кумбре-Вьеха на Канарах

[ + – ] Кумбре-Вьеха на Канарах

После очередного извержения лавы последовала очень сильная взрывная и сейсмическая активность. За сутки произошло 274 землетрясения. За всю прошлую неделю ученые насчитали на Ла-Пальме более 800 землетрясений различной силы, большинство из которых не ощущались жителями.

Из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха, которое началось в сентябре, около 7500 человек были вынуждены покинуть свои дома, разрушенными оказались более 2000 зданий, лава покрыла более 900 гектаров сельскохозяйственных угодий.

Хотя большая часть острова пока не затронута извержением, что будет из западной стороной, где расширяются лавовые поля, пока неизвестно.

Из острова Ла-Пальма недавно спасли четырех собак, которые остались одни в лавовом плену. Когда на острове происходила эвакуация жителей, гвардия не разрешила 70-летнему хозяину животных забрать их с собой. Неравнодушные к судьбе псов сбрасывали им дронами еду с неба на протяжении месяца. Специалисты компании Aerocamaras хотели забрать животных из острова с помощью беспилотников, но их опередили активисты команды A Team, заявившие 21 октября о спасении собак. На место пребывания животных отправили БПЛА с камерой и убедились, что их там больше нет.

На испанском острове Ла-Пальма в сентябре этого года началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Скорость потоков лавы достигала 700 метров в час.