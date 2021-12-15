Евросоюз пообещал новые санкции против РФ в случае нападения на Украину

Глава Еврокомиссии пообещала, что новая волна агрессии РФ против Украины обойдется Москве "очень дорого".

Евросоюз готов усилить уже существующие против России санкции или принять новый пакет ограничений в случае, если Москва проявит новую агрессию против Украины. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter.

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Также глава ЕК заверила украинские власти, что страны Евросоюза готовы поддержать Киев перед соседом-агрессором.

"Любые дальнейшие агрессивные действия против Украины будут стоить России очень дорого. Мы можем увеличить и расширить уже существующие санкции, либо принять новые, если это потребуется", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Как известно, ввести новые санкции по отношению к РФ в случае новой волны агрессии против Украины пообещали и в США. Об этом заявил президент Джо Байден по итогам беседы с российским президентом Владимир Путиным, которая состоялась 7 декабря.

Позже после разговора лидеров Байден пообщался с главой государства Владимиром Зеленским. Последний заверил всех, что Путин пообещал США не нападать на Украину.

Напомним, пару американских изданий, в частности, The Washington Post и Politico, ссылаясь на анонимов из разведки США сообщили еще в октябре о скоплении российских военных вблизи украинских границ. Согласно прогнозам, Россия якобы готовит наступление на Украину в начале 2022 года.