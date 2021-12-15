Євросоюз пообіцяв нові санкції проти РФ у разі нападу на Україну

Глава Єврокомісії пообіцяла, що нова хвиля агресії РФ проти України коштуватиме Москві "дуже дорого".

Євросоюз готовий посилити санкції, що вже існують проти Росії, або прийняти новий пакет обмежень у разі, якщо Москва виявить нову агресію проти України. Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму Twitter.

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Також глава ЄК запевнила українську владу, що країни Євросоюзу готові підтримати Київ перед сусідом-агресором.

"Будь-які подальші агресивні дії проти України коштуватимуть Росії дуже дорого. Ми можемо збільшити та розширити вже існуючі санкції або прийняти нові, якщо це буде потрібно", — наголосила фон дер Ляєн.

Як відомо, запровадити нові санкції щодо РФ у разі нової хвилі агресії проти України пообіцяли й у США. Про це заявив президент Джо Байден за підсумками бесіди з російським президентом Володимиром Путіним, яка відбулася 7 грудня.

Пізніше після розмови лідерів Байден поспілкувався з главою держави Володимиром Зеленським. Останній запевнив усіх, що Путін пообіцяв США не нападати на Україну.

Нагадаємо, кілька американських видань, зокрема The Washington Post і Politico, посилаючись на анонімів із розвідки США, повідомили ще в жовтні про скупчення російських військових поблизу українських кордонів. Згідно з прогнозами, Росія нібито готує наступ на Україну на початку 2022 року.