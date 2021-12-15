Семья установила рождественскую елку, в которой оказалась ядовитая змея (видео)

Людей спасли две кошки, первые заметившие смертельную опасность

Инцидент произошел в городе Робертсон, что в южноафриканской провинции Западный Кейп. Прежде чем змеелов извлек змею, она провела на дереве более двух часов, сообщает CNN.

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Семья Роба Уайлда, британского биржевого трейдера, проживающего в Южной Африке, нарядила рождественскую елку в преддверии праздника. Рождественское дерево простояло несколько часов, когда жена Роба заметила необычное поведение двух домашних кошек. Они неотрывно смотрели на дерево в течение долгого времени и домашние подумали, что там мышь.

Однако, когда глава семьи раздвинул мишуру и украшения, он обнаружил там совсем другую гостью. В верхних ветвях ели притаилась смертельно опасная змея бумсланг — одна из самых ядовитых в Африке. Ее яд вызывает кровотечение и способен убить человека даже в малых дозах.

В испуге мужчина вызвал профессионального змеелова, но тому удалось приехать к ним лишь спустя два часа. Серпентолог посоветовал до своего прибытия держаться домашним подальше от дерева, но не спускать глаз со змеи. После приезда змеелову удалось снять с дерева змею с помощью специальных щипцов. Длина земноводного достигала полутора метров.

"Скорее всего", — отметил ловец змей Джерри Хейнс — " бумсланг заполз в дом в поисках воды и еды, а потом попытался скрыться в укрытии, которым оказалось дерево. Эти змеи хотя и ядовиты, но очень пугливы".

[ + – ] Ловец змей Джерри Хейнс

Сейчас змею временно поместили в вольер, где изучат состояние ее здоровья. Потом бумсланга выпустят на волю в дикую природу.

Ранее Фокус сообщал том, что в США семья нашла на своей рождественской елке живую сову.

Также Фокус рассказал о том, что в Киеве змея сбежала из террариума и забралась в такси, после чего машину пришлось разобрать.