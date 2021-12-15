Сім'я встановила різдвяну ялинку, в якій опинилась отруйна змія (відео)

Людей урятували дві кішки, які перші помітили смертельну небезпеку

Інцидент стався в місті Робертсон, що в південноафриканській провінції Західний Кейп. Перш ніж змієлов витягнув змію, вона провела на дереві понад дві години, повідомляє CNN.

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Сім'я Роба Вайлда, британського біржового трейдера, який проживає в Південній Африці, вбрала різдвяну ялинку напередодні свята. Різдвяне дерево простояло кілька годин, коли дружина Роба помітила незвичайну поведінку двох домашніх котів. Вони невідривно дивилися на дерево протягом довгого часу, і домашні подумали, що там миша.

Проте, коли глава сім'ї розсунув мішуру та прикраси, він виявив там зовсім іншу гостю. У верхніх гілках ялинки причаїлася смертельно небезпечна змія бумсланг — одна з найотруйніших в Африці. Її отрута викликає кровотечу та здатна вбити людину навіть у малих дозах.

Із переляку чоловік викликав професійного змієлова, але тому вдалося приїхати до них лише через дві години. Серпентолог порадив до свого прибуття триматися домашнім подалі від дерева, але не зводити очей зі змії. Після приїзду змієлову вдалося зняти з дерева змію за допомогою спеціальних щипців. Довжина земноводного досягала півтора метра.

"Швидше за все, — зазначив ловець змій Джеррі Гейнс, — бумсланг заповз у будинок у пошуках води та їжі, а потім спробував сховатися в укритті, яким виявилося дерево. Ці змії хоч і отруйні, але дуже полохливі".

[ + – ] Ловець змій Джері Гейнс

Наразі змію тимчасово помістили у вольєр, де вивчать стан її здоров'я. Потім бумсланга випустять на волю в дику природу.

Раніше Фокус повідомляв, що в США сім'я знайшла на своїй ялинці живу сову.

Також Фокус розповів про те, що в Києві змія втекла з тераріуму та залізла в таксі, після чого машину довелося розібрати.