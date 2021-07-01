У Києві змія втекла з тераріуму і залізла в таксі: машину довелося розібрати (фото)

Господарі взяли тварину для наукової роботи і не встежили. Вона спустилася з четвертого поверху і сховалася серед деталей машини.

У Києві змія втекла від господарів і залізла в автомобіль таксі, припаркований поруч з будинком. Подробиці і кадри з місця події 30 червня опублікувала у Facebook Київська команда порятунку тварин.

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26 червня зоозахисникам повідомили, що в машині на Виноградарі сховалася змія, схожа на пітона. Як зʼясувалося пізніше, маїсовий полоз виповз з погано закритого тераріуму у квартирі на четвертому поверсі, вибрався у вікно і спустився по дереву, після чого досить далеко поповз від будинку і забрався в таксі.

Власники відстежили шлях вихованця по камерах відеоспостереження і знайти його в щілині за бензобаком. Щоб дістати змію, рятувальники частково розібрали автомобіль. У коментарі Команда розповіла, що у водія автомобіля вибір був невеликий: або знімати паливний бак, або відкривати технічний люк з боку салону, залитий герметиком, і він вибрав перший варіант.

[ + – ] Рятувальник і власник автомобіля знімають бак для вилучення змії [ + – ] Рятувальник витягнув змію з таксі в Києві [ + – ] Змія, яка сховалася в таксі в Києві [ + – ] Маїсовий полоз, який втік з квартири в Києві

Після успішної операції тварину передали господарям, які пообіцяли більше не допускати таких прогулянок. Вони розповіли, що вихованець потрібен дівчинці-школярці для наукової роботи.

Маїсовий полоз — це неотруйна змія родом з Північної Америки, як правило вона виростає не більше 1,3 метра завдовжки. Любителів тварин цей вид привертає яскравим червоним забарвленням і невибагливістю. Харчується переважно щурами та іншими гризунами, але не упускає птахів і летючих мишей.

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