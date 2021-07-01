В Киеве змея сбежала из террариума и забралась в такси: машину пришлось разобрать (фото)

Хозяева взяли животное для научной работы и не уследили. Оно спустилось с четвертого этажа и спряталось среди деталей машины.

В Киеве змея сбежала от хозяев и забралась в автомобиль такси, припаркованный рядом с домом. Подробности и кадры с места происшествия 30 июня опубликовала в Facebook Киевская команда спасения животных.

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26 июня зоозащитникам сообщили, что в машине на Виноградаре спряталась змея, похожая на питона. Как выяснилось позже, маисовый полоз выполз из плохо закрытого террариума в квартире на четвертом этаже, выбрался в окно и спустился по дереву, после чего достаточно далеко уполз от дома и забрался в такси.

Владельцы отследили путь питомца по камерам видеонаблюдения и найти его в щели за бензобаком. Чтобы достать змею, спасатели частично разобрали автомобиль. В комментарии Команда рассказала, что у водителя автомобиля выбор был невелик: либо снимать топливный бак, либо открывать технический люк со стороны салона, залитый герметиком, и он выбрал первый вариант.

[ + – ] Спасатель и владелец автомобиля снимают бак для извлечения змеи [ + – ] Спасатель вытащил змею из такси в Киеве [ + – ] Змея, которая спряталась в такси в Киеве [ + – ] Маисовый полоз, который сбежал из квартиры в Киеве

После успешной операции животное передали хозяевам, которые пообещали больше не допускать таких прогулок. Они рассказали, что питомец нужен девочке-школьнице для научной работы.

Маисовый полоз — это неядовитая змея родом из Северной Америки, как правило она вырастает не более 1,3 метра в длину. Любителей животных этот вид привлекает ярким красноватым окрасом и неприхотливостью. Питается преимущественно крысами и другими грызунами, но не брезгует птицами и летучими мышами.

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