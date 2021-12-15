"Требую монолита и сплоченности": Лукашенко призвал белорусов готовиться к войне

Президент Беларуси поручил руководству Витебской области уделить внимание вопросу территориальной обороны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с чиновниками в Витебской области назвал своей задачей защиту народа и страны от войны. Присутствующим он приказал готовиться к военному конфликту самостоятельно и рассчитывать только на себя, передает БЕЛТА.

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"Мимо нас ни одна война не проходила в прошлом, не пройдет и сейчас. Не дай бог она будет развязана. Поэтому моя задача — уберечь государство и народ от войны. Поэтому я от вас требую монолита и сплоченности. Нужно действовать не рассчитывая ни на кого. Если помогут, это будет в плюс. Но надо рассчитывать только на себя", — заявив он.

Лукашенко также поручил руководству области уделить внимание вопросу территориальной обороны, начиная от персонального состава и заканчивая вопросами составления соответствующих планов и материального обеспечения.

"Посмотрите те объекты, которые вам придется защищать в случае чего на местах. Во всем разберитесь", - сказал президент.

Кроме того, Лукашенко вспомнил и об угрозе кибератак, призвав подумать, "как вы будете защищать свои компьютеры, сети и прочее".

Он также посетовал на то, что в отношении Беларуси якобы развернута настоящая гибридная война со стороны Запада. Теперь враги якобы "подошли к военно-политическому противостоянию".

География Витебской области

Витебская область находится на севере Беларуси. Она граничит с тремя государствами: Литвой, Латвией и Россией.

На востоке регион граничит со Смоленской областью РФ, на севере — с Псковской областью Российской Федерации, на северо-западе — с Латвией, на западе — с Литвой и Гродненской областью, на юге — с Минской и Могилевской областями Республики Беларусь. Протяженность границ с востока на запад составляет более 300 км, с севера на юг — 175 км.

Ранее Фокус сообщал, что Лукашенко анонсировал создание с Путиным "нового СССР". При создании союзного государства Москва и Минск проанализируют все ошибки ЕС, а также учтут "все положительное", что осталось после распада СССР, заявил глава Республики Беларусь.