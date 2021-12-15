"Вимагаю моноліту та згуртованості": Лукашенко закликав білорусів готуватися до війни

Президент Білорусі доручив керівництву Вітебської області приділити увагу територіальній обороні.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з чиновниками у Вітебській області назвав своїм завданням захист народу та країни від війни. Присутнім він наказав готуватися до військового конфлікту самостійно та розраховувати лише на себе, повідомляє БЕЛТА.

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"Повз нас жодна війна не проходила в минулому, не пройде й зараз. Не дай бог вона буде розв'язана. Тому моє завдання — вберегти державу та народ від війни. Тому я від вас вимагаю моноліту та згуртованості. Потрібно діяти не розраховуючи ні на кого. Якщо допоможуть, це буде в плюс. Але треба розраховувати лише на себе", — заявив він.

Лукашенко також доручив керівництву області приділити увагу питанню територіальної оборони, починаючи від персонального складу та закінчуючи питаннями складання відповідних планів і матеріального забезпечення.

"Огляньте ті об'єкти, які вам доведеться захищати в разі чого на місцях. У всьому розберіться", — сказав президент.

Крім того, Лукашенко згадав і про загрозу кібератак, закликавши подумати, "як ви захищатимете свої комп'ютери, мережі й інше".

Він також нарікав на те, що щодо Білорусі нібито розгорнуто справжню гібридну війну з боку Заходу. Тепер вороги нібито "підійшли до військово-політичного протистояння".

Географія Вітебської області

Вітебська область розташована на півночі Білорусі. Вона межує з трьома державами: Литвою, Латвією та Росією.

На сході регіон межує зі Смоленською областю РФ, на півночі – з Псковською областю Російської Федерації, на північному заході – з Латвією, на заході – з Литвою та Гродненською областю, на півдні – з Мінською та Могилевською областями Республіки Білорусь. Протяжність кордонів зі сходу захід становить понад 300 км, із півночі на південь — 175 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Лукашенко анонсував створення з Путіним "нового СРСР". Під час створення союзної держави Москва та Мінськ проаналізують усі помилки ЄС, а також врахують "усе позитивне", що залишилося після розпаду СРСР, заявив глава Республіки Білорусь.