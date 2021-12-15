"Вимагаю моноліту та згуртованості": Лукашенко закликав білорусів готуватися до війни
Президент Білорусі доручив керівництву Вітебської області приділити увагу територіальній обороні.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з чиновниками у Вітебській області назвав своїм завданням захист народу та країни від війни. Присутнім він наказав готуватися до військового конфлікту самостійно та розраховувати лише на себе, повідомляє БЕЛТА.
"Повз нас жодна війна не проходила в минулому, не пройде й зараз. Не дай бог вона буде розв'язана. Тому моє завдання — вберегти державу та народ від війни. Тому я від вас вимагаю моноліту та згуртованості. Потрібно діяти не розраховуючи ні на кого. Якщо допоможуть, це буде в плюс. Але треба розраховувати лише на себе", — заявив він.
Лукашенко також доручив керівництву області приділити увагу питанню територіальної оборони, починаючи від персонального складу та закінчуючи питаннями складання відповідних планів і матеріального забезпечення.
"Огляньте ті об'єкти, які вам доведеться захищати в разі чого на місцях. У всьому розберіться", — сказав президент.
Крім того, Лукашенко згадав і про загрозу кібератак, закликавши подумати, "як ви захищатимете свої комп'ютери, мережі й інше".
Він також нарікав на те, що щодо Білорусі нібито розгорнуто справжню гібридну війну з боку Заходу. Тепер вороги нібито "підійшли до військово-політичного протистояння".
Географія Вітебської області
Вітебська область розташована на півночі Білорусі. Вона межує з трьома державами: Литвою, Латвією та Росією.
На сході регіон межує зі Смоленською областю РФ, на півночі – з Псковською областю Російської Федерації, на північному заході – з Латвією, на заході – з Литвою та Гродненською областю, на півдні – з Мінською та Могилевською областями Республіки Білорусь. Протяжність кордонів зі сходу захід становить понад 300 км, із півночі на південь — 175 км.
Раніше Фокус повідомляв, що Лукашенко анонсував створення з Путіним "нового СРСР". Під час створення союзної держави Москва та Мінськ проаналізують усі помилки ЄС, а також врахують "усе позитивне", що залишилося після розпаду СРСР, заявив глава Республіки Білорусь.