Мозг умер еще до падения: в Великобритании боксер одним ударом убил посетителя паба

Во время задержания житель Уэльса заявил, что не собирался никого убивать, а просто сделал движение рукой вперед.

В пабе уэльского города Бангор 25-летний боксер Брэндон Силленс нанес 20-летнему Дину Скиллину удар в область головы, после чего пострадавший умер. Об этом сообщает The Daily Mail.

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Отмечается, что это было ничем не спровоцированное нападение. Боксер Брэндон Силленс выпивал в пабе, а затем подошел и нанес несколько ударов другим посетителям, после этого он оставил свою жертву умирать.

[ + – ] 25-летний боксер Брэндон Силленс

Во время ареста Силленс заявил полицейским, что защищал товарища. "Два парня были готовы напасть на моего друга, и я их ударил для предупреждения. Я не был агрессивен и не пытался никому нанести вред. Ударил двух человек, чтобы предупредить, мол, отойдите. Один упал, второй — споткнулся", — объяснял задержанный.

Во время беседы с полицейскими он настаивал, что не собирался никого убивать: "Я ведь не бионический человек, просто сделал движение рукой вперед. Не собирался я никого убивать".

[ + – ] Паб, в котором произошло нападение Фото: The Daily Mail

Этот случай произошел еще в сентябре прошлого года, но широкая общественность о нем узнала только сейчас, после начала судебного процесса. Прокурор Джон Филпоттс на суде сказал, что мозг жертвы нападения умер еще прежде, чем он упал на пол. От удара возник перелом позвонка, повредивший позвоночную артерию. Это спровоцировало кровотечение, которое повредило ствол мозга, в результате чего мозг был мертв еще прежде, чем человек упал на пол.

[ + – ] 20-летний Дин Скиллин.

Двоюродный брат жертвы сказал, что получил ощутимый удар в челюсть, прежде чем пришел в себя и увидел своего родственника лежащего без сознания.

Медики доставили его в больницу, где компьютерная томография показала перелом черепа и кровоизлияние в мозг. На следующее утро он умер.

Подсудимый признал свой вину в непредумышленном убийстве, но отрицает, что это было намеренным. Судебный процесс продолжается.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве блогер лишился части черепа после того, как попросил сигарету у людей на улице. По словам блогера, удар ему нанес пятикратный чемпион Украины по каратэ Антон Черниенко, который якобы является сотрудником Верховной Рады и пытается оказать влияние на следствие.