Мозок помер ще до падіння: у Великій Британії боксер одним ударом убив відвідувача пабу

Під час затримання мешканець Уельсу заявив, що не мав наміру нікого вбивати, а просто зробив рух рукою вперед.

У пабі уельського міста Бангор 25-річний боксер Брендон Сілленс завдав 20-річному Діну Скілліну удару в область голови, після чого постраждалий помер. Про це повідомляє The Daily Mail.

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Наголошується, що це був нічим не спровокований напад. Боксер Брендон Сілленс випивав у пабі, а потім підійшов і завдав кілька ударів іншим відвідувачам, після цього він залишив свою жертву вмирати.

[ + – ] 25-річний боксер Брендон Сілленс

Під час арешту Сілленс заявив поліцейським, що боронив товариша. "Два хлопці були готові напасти на мого друга, і я їх вдарив для попередження. Я не був агресивний і не намагався нікому завдати шкоди. Вдарив двох людей, щоб попередити, мовляв, відійдіть. Один впав, другий — спіткнувся", — пояснював затриманий.

Під час бесіди з поліцейськими він наполягав, що не збирався нікого вбивати: "Адже я не біонічний чоловік, просто зробив рух рукою вперед. Не збирався я нікого вбивати".

[ + – ] Паб, у якому стався напад Фото: The Daily Mail

Цей випадок стався ще у вересні минулого року, але широка громадськість про нього дізналася лише зараз, після початку судового процесу. Прокурор Джон Філпоттс на суді сказав, що мозок жертви нападу помер ще до того, як він упав на підлогу. Від удару виник перелом хребця, який пошкодив хребетну артерію. Це спровокувало кровотечу, яка пошкодила стовбур мозку, внаслідок чого мозок був мертвим ще до того, як чоловік впав на підлогу.

[ + – ] 20-річний Дін Скіллін

Двоюрідний брат жертви сказав, що отримав відчутний удар у щелепу, перш ніж отямився і побачив свого родича непритомного.

Медики доставили його до лікарні, де комп'ютерна томографія показала перелом черепа та крововилив у мозок. Наступного ранку він помер.

Підсудний визнав свою провину в ненавмисному вбивстві, але заперечує, що це було навмисно. Судовий процес продовжується.

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві блогер втратив частину черепа після того, як попросив цигарку в людей на вулиці. За словами блогера, удару йому завдав п'ятикратний чемпіон України з карате Антон Чернієнко, який нібито є співробітником Верховної Ради і намагається вплинути на слідство.