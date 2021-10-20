У Києві блогер втратив частину черепа після прохання пригостити сигаретою (відео)

Замість втраченої частини черепа потерпілому вставлять в голову пластину.

У Києві блогера жорстоко побили за прохання пригостити сигаретою. Чоловік отримав сильний удар по голові, переніс серйозну операцію і тепер у нього немає частини черепа, повідомив сам потерпілий Олексій Остапівський в Instagram.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Інцидент стався 3 жовтня приблизно о п'ятій ранку, коли жертва вуличного конфлікту повертався з караоке разом із друзями. Він підійшов до компанії хлопців і попросив цигарку, але у відповідь отримав удар, який звалив його з ніг.

"Я підійшов до хлопців, які стояли в 20 метрах (...), щоб попросити сигарету. Пройшла хвилина — моя команда повертається, а я вже лежу на асфальті без свідомості. Вони біжать до мене, питають, що сталося, а ті кажуть: "Так він п'яний, підійшов, спіткнувся, ми навіть його не чіпали", — розповів Олексій.

Коли товариші потерпілого підійшли до місця НП, в компанії сказали, що блогер сам спіткнувся і впав, нібито його ніхто не чіпав. Однак камери відеоспостереження говорять про інше: на кадрах видно, як один із чотирьох хлопців штовхнув потерпілого, а після спроби захиститися останній отримав сильний удар по голові. Зрештою Олексій впав на асфальт і втратив свідомість.

[ + – ] Побиття блогера

Як повідомив Остапівський, його відвезли в лікарню з гематомою в мозку. Лікарям довелося провести трепанацію черепа, через що потерпілий майже 10 годин перебував у реанімації. Після складної операції він два тижні лікувався в стаціонарі.

Зараз робота мозку Олексія в нормі, проте в голові немає частини черепа. Хлопцеві вставлять в голову пластину. Потерпілий скаржиться на головні болі і, як з'ясувалося, він буде обмежений в деяких діях на пів року — йому забороняється водити машину, літати і займатися спортом.

Як стверджує блогер, удар по голові йому завдав п'ятикратний чемпіон України з карате Антон Чернієнко, який нібито працює в комітеті Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності та намагається впливати на слідство. Уточнимо, що офіційного підтвердження або спростування цієї інформації поки немає.

Нагадаємо, в Дніпровському районі Києва побили і застрелили посеред вулиці перехожого. Інцидент стався на вулиці Новаторів.

Також Фокус писав, що чоловіка побили і застрелили в Києві в процесі кримінальних бізнес розбирань.