В Киеве блогер лишился части черепа после просьбы угостить сигаретой (видео)

Вместо потерянной части черепа пострадавшему вставят в голову пластину.

В Киеве блогера жестоко избили за просьбу угостить сигаретой. Мужчина получил сильный удар по голове, перенес серьезную операцию и теперь у него нет части черепа, сообщил сам пострадавший Алексей Остаповский в Instagram.

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Инцидент произошел 3 октября около пяти утра, когда жертва уличного конфликта возвращался из караоке вместе с друзьями. Он подошел к компании парней и попросил сигарету, но в ответ получил удар, который свалил его с ног.

"Я подошел к ребятам, которые стояли в 20 метрах (…), чтобы попросить сигарету. Прошла минута — моя команда возвращается, а я уже лежу на асфальте без сознания. Они бегут ко мне, спрашивают, что произошло, а те говорят: "Да он пьяный, подошел, споткнулся, мы даже его не трогали", – рассказал Алексей.

Когда товарищи пострадавшего подошли к месту ЧП, в компании сказали, что блогер сам споткнулся и упал, якобы его никто не трогал. Однако камеры видеонаблюдения говорят о другом: на кадрах видно, как один из четырех парней толкнул потерпевшего, а после попытки защититься последний получил сильный удар по голове. В итоге Алексей упал на асфальт и потерял сознание.

[ + – ] Избиение блогера

Как сообщил Остаповский, его отвезли в больницу с гематомой в мозгу. Врачам пришлось провести трепанацию черепа, из-за чего пострадавший около 10 часов находился в реанимации. После сложной операции он две недели лечился в стационаре.

Сейчас работа мозга Алексея в норме, однако в голове нет части черепа. Парню вставят в голову пластину. Пострадавший жалуется на головные боли и, как оказалось, он будет ограничен в некоторых действиях на пол года — ему запрещается водить машину, летать и заниматься спортом.

Как утверждает блогер, удар по голове ему нанес пятикратный чемпион Украины по каратэ Антон Черниенко, который якобы работает в комитете Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности и пытается влиять на следствие. Уточним, что официального подтверждения или опровержения данной информации пока нет.

Напомним, в Днепровском районе Киева избили и застрелили посреди улице прохожего. Инцидент произошел на улице Новаторов.

Также Фокус писал, что мужчину избили и застрелили в Киеве в ходе криминальных бизнес разборок.