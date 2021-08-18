Мужчину избили и застрелили в Киеве в ходе криминальных бизнес разборок, — СМИ (фото, видео)

По информации журналистов, после убийства с места преступления сбежали четверо мужчин в темной одежде и капюшонах. Но жители ближайшего дома уверяют, что ничего не слышали.

Появились новые подробности убийства мужчины посреди дня в Днепровском районе Киева. Об этом сообщает 5 канал.

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Мужчину в районе ДВРЗ нашли с травмами головы и туловища, вероятно огнестрельными. Информацию о ЧП полиция получила в 11:30. Очевидец сообщил, что неизвестные выстрелили в мужчину на улице Новаторов.

Журналисты попытались пообщаться с соседями: некоторые говорят, что ничего не видели и не слышали, а другие отказываются комментировать убийство мужчины в Днепровском районе.

[ + – ] Убийство мужчины в Киеве

Как сообщает Telegram-канал "Столица", мужчина на улице Новаторов в Киеве погиб в результате криминальных бизнес разборок. По данным журналистов, на человека напали неизвестные, избили его и выстрелили в голову. После убийства нападавшие скрылись с места ЧП.

"Это (убийство — ред.) произошло в районе столичного ДВРЗ, на улице Новаторов. На человека напали неизвестные, избили его и выстрелили в голову. Затем они скрылись. На месте работает следственно-оперативная группа, скора и полиция. Наши источники говорят, что это криминальные бизнес разборки", — говорится в сообщении.

Внимание, жестокие кадры! Не рекомендуется к просмотру лицам не достигшим 18-летнего возраста, а также людям с неокрепшей психикой.

[ + – ] Мужчину застрелили на улице Новаторов [ + – ] Мужчину застрелили на улице Новаторов [ + – ] Мужчину застрелили на улице Новаторов

По информации Обозревателя, после стрельбы с места преступления убежали четверо мужчин в темной одежде и капюшонах. Источники сообщают, что мужчины скрылись во дворах.

На горячую линии полиции Киева обратился местный житель, который находился за рулем своего авто и в тот момент ехал по дороге. Очевидец рассказал, что пострадавший после нападения еще жив, дышит, потому срочно нужна помощь медиков.

Ранее Фокус сообщал, что днем в Киеве застрелили мужчину. Тело нашли на улице Новаторов сегодня днем. По прибытии на место ЧП силовики выявили тело мужчины с травмами головы и туловища, предположительно, огнестрельными.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве нашли повешенным главу БДП Виталия Шишова. Главу "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова нашли повешенным в Святошинском парке Киева на следующий день после исчезновения. На лице активиста обнаружили следы избиения.