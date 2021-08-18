Чоловіка побили і застрелили в Києві в ході кримінальних бізнес-розборок, — ЗМІ (фото, відео)

За інформацією журналістів, після вбивства з місця злочину втекли четверо чоловіків у темному одязі і капюшонах. Але жителі найближчого будинку запевняють, що нічого не чули.

З'явилися нові подробиці вбивства чоловіка посеред дня в Дніпровському районі Києва. Про це повідомляє 5 канал.

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Чоловіка в районі ДВРЗ знайшли з травмами голови і тулуба, ймовірно вогнепальними. Інформацію про НП поліція отримала о 11:30. Очевидець повідомив, що невідомі вистрілили в чоловіка на вулиці Новаторів.

Журналісти спробували поспілкуватися із сусідами: деякі кажуть, що нічого не бачили і не чули, а інші відмовляються коментувати вбивство чоловіка в Дніпровському районі.

[ + – ] Убивство чоловіка в Києві

Як повідомляє Telegram-канал "Столиця", чоловік на вулиці Новаторів у Києві загинув у результаті кримінальних бізнес-розборок. За даними журналістів, на чоловіка напали невідомі, побили його і вистрілили в голову. Після вбивства нападники втекли з місця НП.

"Це (вбивство — ред.) відбулося в районі столичного ДВРЗ, на вулиці Новаторів. На чоловіка напали невідомі, побили його і вистрілили в голову. Потім вони зникли. На місці працює слідчо-оперативна група, швидка і поліція. Наші джерела кажуть, що це кримінальні бізнес-розборки", — йдеться в повідомленні.

Увага, жорстокі кадри! Не рекомендується до перегляду особам, які не досягли 18-річного віку, а також людям з незміцнілою психікою.

[ + – ] Чоловіка застрелили на вулиці Новаторів [ + – ] Чоловіка застрелили на вулиці Новаторів [ + – ] Чоловіка застрелили на вулиці Новаторів

За інформацією Обозревателя, після стрілянини з місця злочину втекли четверо чоловіків у темному одязі і капюшонах. Джерела повідомляють, що чоловіки зникли у дворах.

На гарячу лінії поліції Києва звернувся місцевий житель, який перебував за кермом свого авто і в той момент їхав по дорозі. Очевидець розповів, що потерпілий після нападу ще живий, дихає, тому терміново потрібна допомога медиків.

Раніше Фокус повідомляв, що вдень у Києві застрелили чоловіка. Тіло знайшли на вулиці Новаторів сьогодні вдень. Після прибуття на місце НП силовики виявили тіло чоловіка з травмами голови і тулуба, імовірно, вогнепальними.

Також Фокус розповідав, що в Києві знайшли повішеним главу БДУ Віталія Шишова. Главу "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова знайшли повішеним у Святошинському парку Києва наступного дня після зникнення. На обличчі активіста виявили сліди побиття.