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Чоловіка побили і застрелили в Києві в ході кримінальних бізнес-розборок, — ЗМІ (фото, відео)

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Чоловіка побили і застрелили в Дніпровському районі Києва
Чоловіка застрелили на вулиці Новаторів

За інформацією журналістів, після вбивства з місця злочину втекли четверо чоловіків у темному одязі і капюшонах. Але жителі найближчого будинку запевняють, що нічого не чули.

З'явилися нові подробиці вбивства чоловіка посеред дня в Дніпровському районі Києва. Про це повідомляє 5 канал.

Чоловіка в районі ДВРЗ знайшли з травмами голови і тулуба, ймовірно вогнепальними. Інформацію про НП поліція отримала о 11:30. Очевидець повідомив, що невідомі вистрілили в чоловіка на вулиці Новаторів.

Журналісти спробували поспілкуватися із сусідами: деякі кажуть, що нічого не бачили і не чули, а інші відмовляються коментувати вбивство чоловіка в Дніпровському районі.

Убивство чоловіка в Києві

Як повідомляє Telegram-канал "Столиця", чоловік на вулиці Новаторів у Києві загинув у результаті кримінальних бізнес-розборок. За даними журналістів, на чоловіка напали невідомі, побили його і вистрілили в голову. Після вбивства нападники втекли з місця НП.

"Це (вбивство — ред.) відбулося в районі столичного ДВРЗ, на вулиці Новаторів. На чоловіка напали невідомі, побили його і вистрілили в голову. Потім вони зникли. На місці працює слідчо-оперативна група, швидка і поліція. Наші джерела кажуть, що це кримінальні бізнес-розборки", — йдеться в повідомленні.

Увага, жорстокі кадри! Не рекомендується до перегляду особам, які не досягли 18-річного віку, а також людям з незміцнілою психікою.

Чоловіка застрелили на вулиці Новаторів
Чоловіка застрелили на вулиці Новаторів
Чоловіка застрелили на вулиці Новаторів
Чоловіка застрелили на вулиці Новаторів
Чоловіка застрелили на вулиці Новаторів
Чоловіка застрелили на вулиці Новаторів
Чоловіка застрелили на вулиці Новаторів
Чоловіка застрелили на вулиці Новаторів
Чоловіка застрелили на вулиці Новаторів

За інформацією Обозревателя, після стрілянини з місця злочину втекли четверо чоловіків у темному одязі і капюшонах. Джерела повідомляють, що чоловіки зникли у дворах.

На гарячу лінії поліції Києва звернувся місцевий житель, який перебував за кермом свого авто і в той момент їхав по дорозі. Очевидець розповів, що потерпілий після нападу ще живий, дихає, тому терміново потрібна допомога медиків.

Раніше Фокус повідомляв, що вдень у Києві застрелили чоловіка. Тіло знайшли на вулиці Новаторів сьогодні вдень. Після прибуття на місце НП силовики виявили тіло чоловіка з травмами голови і тулуба, імовірно, вогнепальними.

Також Фокус розповідав, що в Києві знайшли повішеним главу БДУ Віталія Шишова. Главу "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова знайшли повішеним у Святошинському парку Києва наступного дня після зникнення. На обличчі активіста виявили сліди побиття.