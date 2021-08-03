"Повішений зі слідами побиття на обличчі": нові деталі загибелі Віталія Шишова в Києві (фото, відео)

Труп Віталія Шишова змогли знайти завдяки білінгу телефону. З номера глави БДУ здійснений короткий виклик на телефон соратника, "в якого так само вбили брата".

Главу "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова знайшли повішеним зі слідами побиття в Святошинському парку Києва на наступний день після зникнення.

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Фокус нагадує історію зникнення Віталія Шишова і публікує нові подробиці трагедії з главою "Білоруського дому в Україні".

Зникнення Віталія Шишова

Активіст і керівник організації "Білоруський дім в Україні" зник у понеділок, 2 серпня. Соратники припустили, що Віталій Шишов вирушив на пробіжку вранці, оскільки в його будинку не знайшли спортивних речей. З тих пір він припинив виходити на зв'язок. Інформація про зникнення Віталія Шишова була зареєстрована Святошинським управлінням поліції.

У Facebook-спільноті Dtp.kiev.ua публікували фотографію з Віталієм Шишовим напередодні НП. На знімку видно, як білоруський активіст у спортивному одязі виходить з під'їзду перед зникненням і загибеллю.

[ + – ] Віталій Шишов

Віталій Шишов — "самогубство" в Святошинському парку Києва

3 серпня поліція Києва повідомила, що в одному з парків Києва знайшли повішеним зниклого напередодні Віталія Шишова. Поруч із тілом керівника "Білоруський дім в Україні" силовики знайшли мобільний телефон та особисті речі Віталія Шишова. За фактом трагедії відкрите кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство), а поліцейські будуть також вивчати версію вбивства, замаскованого під суїцид.

Фокус звернувся за коментарем до пресслужби поліції Києва, проте там нам повідомили, що поки не можуть надати додаткової інформації про смерть Шишова.

"Станом на зараз є тільки те, що ми опублікували на сайті... Більше ніяких коментарів поки не надаємо. Чекаємо інформації від наших слідчих", — розповіли Фокусу в пресслужбі столичної поліції.

Соратник Шишова Юрій Шчучко розповів, що главу "Білоруського дому в Україні" знайшли повішеним зі слідами побиття.

"Це стара схема. Людина повішена зі слідами побиття на обличчі. Нічого не викрадено. Він був у звичайному заношеному одязі, в якому люди займаються спортом, із собою був тільки телефон", — заявив Шчучко.

За даними Pavlovsky News, у Святошинському лісі, де знайшли тіло Віталія Шишова, проходять слідчі дії. Правоохоронці вивчають мотузку, на якій міг повіситися білоруський активіст. За словами друзів загиблого керівника БДУ, труп Віталія Шишова змогли знайти завдяки білінгу телефону: вчора з номера активіста був здійснений короткий виклик на телефон соратника, "в якого так само вбили брата".

[ + – ] Загибель Віталія Шишова

Смерть Віталія Шишова — реакція "Білоруського дому в Україні"

Громадська організація, керівник якої Віталій Шишов, стверджує, що за 26-річним громадянином Білорусі велося стеження. А джерела в силових відомствах попереджали, що Віталія Шишова можуть викрасти або ліквідувати. У Білоруському домі не сумніваються, що до смерті Шишова причетні "чекісти" (КДБ Білорусі — ред.).

Представник БДУ Юрій Шчучко розповідає, що СБУ повідомляла активістам про прибуття в Україну "людей із Сил спеціальних операцій та інших підрозділів Білорусі для фізичного знищення".

Знайомі Віталія Шишова раніше стверджували, що до активіста та його дівчини підходили незнайомі люди і намагалися завести розмову. За главою "Білоруського дому в Україні" стежили і під час пробіжок.

Пресслужба Київської міської прокуратури спершу повідомила, що трагедію з Віталієм Шиловим розслідуватимуть за статтею 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство) з поміткою "самогубство", але через кілька хвилин публікацію змінили і згадка про суїцид зникла.

[ + – ] Загибель Віталія Шишова

[ + – ] Загибель Віталія Шишова

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві зник глава БДУ Віталій Шишов. 26-річний громадянин Білорусі в понеділок, 2 серпня, вирушив на ранкову пробіжку і припинив виходити на зв'язок. До пошуків білоруського активіста Віталія Шишова підключили поліцію.

Також Фокус розповідав, що вже наступного дня зниклого Віталія Шишова знайшли повішеним у парку Києва. Слідчі перевірятимуть усі версії НП з Віталієм Шишовим, зокрема версію вбивства, замаскованого під суїцид.