У Києві знайшли повішеним зниклого напередодні главу "Білоруського дому" Віталія Шишова (фото)

Слідчі перевірятимуть усі версії НП з Віталієм Шишовим, у тому числі версію вбивства, замаскованого під суїцид.

Глава "Білоруського дому" Віталій Шишов, який безслідно зник 2 серпня, знайдений повішеним в одному з парків Києва, повідомляє пресслужба столичної поліції.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами правоохоронців, тіло громадянина Білорусі виявили недалеко від його місця проживання.

На місці трагедії в одному з парків Києва правоохоронці знайшли мобільний телефон та особисті речі Віталія Шишова.

"Громадянина Білорусі Віталія Шишова, який зник учора в Києві, знайшли повішеним сьогодні в одному з Київських парків, недалеко від місця його проживання. Мобільний телефон і особисті речі Віталія вилучені з місця події", — йдеться в повідомленні.

За фактом трагедії відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). У поліції Києва відзначили, що слідчі перевірятимуть усі версії НП, у тому числі версію вбивства, замаскованого під суїцид.

Силовикам належить опитати свідків, проаналізувати відеозаписи з камер спостереження, провести слідчі експерименти, після чого вони зможуть відновити картину трагедії з Віталієм Шишовим, знайденим повішеним у київському парку.

"Поліція Києва звертається до всіх, хто знав Віталія Шишова, з проханням надати інформацію про останні тижні його життя, його психоемоційний стан, можливі загрози та тому подібне", — додали в пресслужбі відомства.

У Facebook-спільноті Dtp.kiev.ua опублікували фотографію, зроблену, мабуть, напередодні зникнення Віталія Шишова. На знімку можна побачити, як глава "Білоруського дому в Україні" виходить із під'їзду в спортивному одязі.

[ + – ] Віталій Шишов

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві зник глава "Білоруського будинку" Віталій Шишов. Соратники громадського працівника припускають, що Віталій Шишов міг піти вранці на пробіжку. Після цього на зв'язок він не виходив, а до пошуків вже підключили поліцію. Організація "Білоруський дім в Україні", яку очолює Віталій Шишов, надає допомогу білорусам, які втекли з Білорусі, з пошуком житла, оформленням українських документів і працевлаштуванням.

Також Фокус розповідав, що білоруську легкоатлетку Христину Тимановську хотіли насильно вивезти з Японії. Спортсменці, після критики НОК Білорусі, не озвучили жодних претензій і наказали збирати речі. Представники НОК Білорусі купили Тимановській авіаквитки в Стамбул і доставили в аеропорт.