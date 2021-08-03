В Киеве нашли повешенным пропавшего накануне главу "Белорусского дома" Виталия Шишова (фото)

Следователи будут проверять все версии ЧП с Виталием Шишовым, в том числе версию убийства, замаскированного под суицид.

Глава "Белорусского дома" Виталий Шишов, который бесследно исчез 2 августа, найден повешенным в одном из парков Киева, сообщает пресс-служба столичной полиции.

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По словам правоохранителей, тело гражданина Беларуси обнаружили недалеко от его места проживания.

На месте трагедии в одном из парков Киева правоохранители нашли мобильный телефон и личные вещи Виталия Шишова.

"Гражданина Беларуси Виталия Шишова, который исчез вчера в Киеве, нашли повешенным сегодня в одном из Киевского парков, недалеко от места его проживания. Мобильный телефон и личные вещи Виталия изъяты с места происшествия", — говорится в сообщении.

По факту трагедии открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). В полиции Киева отметили, что следователи будут проверять все версии ЧП, в том числе версию убийства, замаскированного под суицид.

Силовикам предстоит опросить свидетелей, проанализировать видеозаписи с камер наблюдения, провести следственные эксперименты, после чего они смогут восстановить картину трагедии с Виталием Шишовым, найденным повешенным в киевском парке.

"Полиция Киева обращается ко всем, кто знал Виталия Шишова, с просьбой предоставить информацию о последних неделях его жизни, его психоэмоциональном состоянии, возможных угрозах и тому подобное", — добавили в пресс-службе ведомства.

В Facebook-сообществе Dtp.kiev.ua опубликовали фотографию, сделанную, видимо, накануне исчезновения Виталия Шишова. На снимке можно увидеть, как глава "Белорусского дома в Украине" выходит из подъезда в спортивной одежде.

[ + – ] Виталий Шишов

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве пропал глава "Белорусского дома" Виталий Шишов. Соратники общественника предполагают, что Виталий Шишов мог уйти утром на пробежку. После этого на связь он не выходил, а к поискам уже подключили полицию. Организация "Белорусский дом в Украине", которую возглавляет Виталий Шишов, оказывает помощь белорусам, которые бежали из Беларуси, с поиском жилья, оформлением украинских документов и трудоустройством.

Также Фокус рассказывал, что белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую хотели насильно вывезти из Японии. Спортсменке, после критики НОК Беларуси, не озвучили никаких претензий и приказали собирать вещи. Представители НОК Беларуси купили Тимановской авиабилеты в Стамбул и доставили в аэропорт.