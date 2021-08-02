В Киеве исчез глава "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов

Соратники общественника предполагают – он мог уйти утром на пробежку. После этого на связь он не выходил, а к поискам уже подключили полицию.

В понедельник, 2 августа, в Киеве исчез руководитель общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталий Шишов. Об этом сообщили в самой организации.

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По словам соратников Шишова, он, вероятнее всего, отправился на пробежку утром, поскольку в его доме не обнаружили спортивных вещей. Назад он не вернулся и на связь с тех пор общественник также не выходит.

В организации отметили, что с номера телефона Шишова было сделано несколько "глухарей". Речь идет о телефонных звонках, которые сбрасывают сразу же после ответа на него.

"Больше на связь он не выходил. Мы прочесали массив, где он обычно совершал пробежки, но никаких следов Виталия не обнаружили", — подчеркивают соратники пропавшего.

К поискам общественника уже привлекли правоохранителей и кинологов. Так, в ГУ Нацполиции Киева сообщили, что об исчезновении гражданина Беларуси сообщила его сожительница. Событие зарегистрировано в Святошинском управлении полиции.

Организация, которую возглавляет Шишов, оказывает помощь белорусам, которые бежали в Украину, с поиском жилья, оформлением украинских документов и трудоустройством.

Белорусская служба "Радио Свобода" пишет, что организация, которую возглавляет пропавший, связана с уроженцем Беларуси Сергеем Коротких. Последний, как утверждается, принимал участие в боях на Донбассе в рядах батальона "Азов" и получил гражданство Украины.

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Ранее Фокус сообщал, что белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую насильно вывозят из Японии. Спортсменке, после критики НОК Беларуси, не озвучили никаких претензий и приказали собирать вещи. Кристине Тимановской купили билеты и доставили в аэропорт, чтобы посадить на рейс в Беларусь через Стамбул, хотя она была заявлена на участие в забеге на 200 метров 2 августа.