У Києві зник глава "Білоруського дому в Україні" Віталій Шишов

Соратники громадського працівника припускають — він міг піти вранці на пробіжку. Після цього на зв'язок він не виходив, а до пошуків уже підключили поліцію.

У понеділок, 2 серпня, в Києві зник керівник громадської організації "Білоруський дім в Україні" Віталій Шишов. Про це повідомили в самій організації.

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За словами соратників Шишова, він, найімовірніше, вирушив на пробіжку вранці, оскільки в його будинку не виявили спортивних речей. Назад він не повернувся і на зв'язок з тих пір громадський працівник також не виходить.

В організації зазначили, що з номера телефону Шишова було зроблено кілька "глухарів". Йдеться про телефонні дзвінки, які скидають відразу ж після відповіді на нього.

"Більше на зв'язок він не виходив. Ми прочесали масив, де він зазвичай здійснював пробіжки, але ніяких слідів Віталія не виявили", — підкреслюють соратники зниклого.

До пошуків громадського працівника вже залучили правоохоронців і кінологів. Так, у ГУ Нацполіції Києва повідомили, що про зникнення громадянина Білорусі повідомила його співмешканка. Подія зареєстрована в Святошинському управлінні поліції.

Організація, яку очолює Шишов, надає допомогу білорусам, які тікали в Україну, з пошуком житла, оформленням українських документів та працевлаштуванням.

Білоруська служба "Радіо Свобода" пише, що організація, яку очолює зниклий, пов'язана з уродженцем Білорусі Сергієм Коротких. Останній, як стверджується, брав участь у боях на Донбасі в рядах батальйону "Азов" і отримав громадянство України.

Нагадаємо, білоруська легкоатлетка Христина Тимановська, яку насильно намагалися вивезти з Японії в Білорусь, планує звернутися в посольство Польщі про видачу їй національної візи. У Польщі заявили про готовність прийняти в себе Тимановську. Влада країни пообіцяла забезпечити білоруській легкоатлетці захист і продовження професійної кар'єри.

Раніше Фокус повідомляв, що білоруську легкоатлетку Христину Тимановську насильно вивозять з Японії. Спортсменці, після критики НОК Білорусі, не озвучили жодних претензій і наказали збирати речі. Христині Тимановській купили квитки і доставили в аеропорт, щоб посадити на рейс у Білорусь через Стамбул, хоча вона була заявлена на участь у забігу на 200 метрів 2 серпня.