"За Віталієм велося стеження". "Білоруський дім в Україні" назвали смерть Шишова ліквідацією

В організації, яку очолював Шишов, розповідають, що він ставився з гумором до повідомлень про його можливу ліквідацію.

За главою Білоруського дому в Україні Віталієм Шишовим велося стеження, а до його загибелі причетні білоруські спецслужби. З такою заявою виступила громадська організація Білоруський дім в Україні.

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"За Віталіком велося стеження. Про факти були відповідні повідомлення поліції", — заявив БДУ в своєму телеграм-каналі. В організації стверджують, що джерела як в Україні, так і в РБ попереджали про можливе викрадення або ліквідацію Шишова, але загиблий ставився до цих чуток із гумором, "заявляючи, що хоч так можливо БДУ вийде з інфовакууму".

У Білоруському домі не сумніваються, що до смерті Шишова причетні "чекісти" (білоруські спецслужби — прим. ред.) і це — спланована операція з ліквідації "небезпечного режиму білоруса".

Представник Білоруського дому в Україні Юрій Шчучко розповів "Настоящему времени", що Віталій Шишов був знайдений зі слідами побиття на обличчі. Шишова знайшов Шчучко в ході пошуків у Святошинському парку в Києві. "Це стара схема. Людина повішена зі слідами побиття на обличчі. Нічого не викрадено. Він був у звичайному заношеному одязі, у якому люди займаються спортом, із собою був тільки телефон", — заявив Юрій.

Крім того, представник БДУ стверджує, що в організації знали, що в Україні "перебувають люди з Сил спеціальних операцій та інших підрозділів Білорусі для їх фізичного знищення". За словами Шчучко, таку інформацію повідомляла їм і СБУ.

Також знайомі Шишова повідомляли, що до нього та його дівчини підходили незнайомі люди і намагалися завести розмову. За главою Білоруського домустежили і під час пробіжок, заявляють активісти.

Білоруський дім в Україні запрошує на акцію пам'яті Шишова у Посольство РБ в Києві сьогодні, 3 серпня, о 19:00.

Білоруський дім в Україні — організація, яка надає допомогу білорусам, які втекли в Україну, з пошуком житла, оформленням українських документів та працевлаштуванням.

Нагадаємо, глава Білоруської дому в Україні Віталій Шишов був оголошений зниклим безвісти в понеділок, 2 серпня. Повідомлялося, що він вийшов на пробіжку. На наступний день Шишов був знайдений повішеним у Святошинському парку. Слідство та друзі Шишова не виключають версію вбивства, замаскованого під суїцид.