В организации, которую возглавлял Шишов, рассказывают, что он относился с юмором к сообщениям о его возможной ликвидации.

За главой Белорусского дома в Украине Виталием Шишовым велась слежка, а к его гибели причастны белорусские спецслужбы. С таким заявлением выступила общественная организация Белорусский дом в Украине.

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"За Виталиком велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции", — заявил БДУ в своем Телеграм-канале. В организации утверждают, что источники как в Украине, так и в РБ предупреждали о возможном похищении или ликвидации Шишова, но погибший относился к этим слухам с юмором, "заявляя, что хоть так возможно БДУ выйдет из инфовакуума".

В Белорусском доме не сомневаются, что к смерти Шишова причастны "чекисты" (белорусские спецслужбы — прим. ред.), и это — спланированная операция по ликвидации "опасного режиму беларуса").

Представитель Белорусского дома в Украине Юрий Шчучко рассказал "Настоящему времени", что Виталий Шишов был найден со следами избиения на лице. Шишова нашел Шчучко в ходе поисков в Святошинском парке в Киеве. "Это старая схема. Человек повешен со следами избиения на лице. Ничего не похищено. Он был в обычной заношенной одежде, в которой люди занимаются спортом, с собой был только телефон", — заявил Юрий.

Кроме того, представитель БДУ утверждает, что в организации знали, что в Украину "пребывают люди из Сил специальных операций и других подразделений Беларуси для их физического уничтожения". По словам Шчучко, такую информацию сообщала им и СБУ.

Также знакомые Шишова сообщали, что к нему и его девушке подходили незнакомые люди и пытались завести разговор. За главой Белорусского дома следили и во время пробежек, заявляют активисты.

Белорусский дом в Украине приглашает на акцию памяти Шишова у Посольства РБ в Киеве сегодня, 3 августа, в 19:00.

"Белорусский дом в Украине" — организация, которая оказывает помощь белорусам, которые бежали в Украину, с поиском жилья, оформлением украинских документов и трудоустройством.

Напомним, глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов был объявлен пропавшим без вести в понедельник, 2 августа. Сообщалось, что он вышел на пробежку. На следующий день Шишов был найден повешенным в Святошинском парке. Следствие и друзья Шишова не исключают версию убийства, замаскированного под суицид.