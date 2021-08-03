"Повешен со следами избиения на лице": новые детали гибели Виталия Шишова в Киеве (фото, видео)

Труп Виталия Шишова смогли обнаружить благодаря биллингу телефона. С номера главы БДУ совершен короткий вызов на телефон соратника, "у которого так же убили брата".

Главу "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова нашли повешенным со следами избиения в Святошинском парке Киева на следующий день после исчезновения.

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Фокус напоминает историю исчезновения Виталия Шишова и публикует новые подробности трагедии с главой "Белорусского дома в Украине".

Исчезновение Виталия Шишова

Активист и руководитель организации "Белорусский дом в Украине" пропал в понедельник, 2 августа. Соратники предположили, что Виталий Шишов отправился на пробежку утром, поскольку в его доме не обнаружили спортивных вещей. С тех пор он перестал выходить на связь. Информация об исчезновении Виталия Шишова была зарегистрирована Святошинским управлении полиции.

В Facebook-сообществе Dtp.kiev.ua публиковали фотографию с Виталием Шишовым накануне ЧП. На снимке видно, как белорусский активист в спортивной одежде выходит из подъезда перед исчезновением и гибелью.

[ + – ] Виталий Шишов

Виталий Шишов — "самоубийство" в Святошинском парке Киева

3 августа полиция Киева сообщила, что в одном из парков Киева нашли повешенным пропавшего накануне Виталия Шишова. Рядом с телом руководителя "Белорусский дом в Украине" силовики обнаружили мобильный телефон и личные вещи Виталия Шишова. По факту трагедии открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство), а полицейские будут также изучать версию убийства, замаскированного под суицид.

Фокус обратился за комментарием в пресс-службу полиции Киева, однако там нам сообщили, что пока не могут сообщить дополнительной информации о смерти Шишова.

"По состоянию на сейчас есть только то, что мы опубликовали на сайте… Больше никаких комментариев пока не предоставляем. Ждем информации от наших следователей", — рассказали Фокусу в пресс-службе столичной полиции.

Соратник Шишова Юрий Шчучко рассказал, что главу "Белорусского дома в Украине" нашли повешенным со следами избиения.

"Это старая схема. Человек повешен со следами избиения на лице. Ничего не похищено. Он был в обычной заношенной одежде, в которой люди занимаются спортом, с собой был только телефон", — заявил Шчучко.

По данным Pavlovsky News, в Святошинском лесу, где нашли тело Виталия Шишова, проходят следственные действия. Правоохранители изучают веревку, на которой мог повесится белорусский активист. По словам друзей погибшего руководителя БДУ, труп Виталия Шишова смогли обнаружить благодаря биллингу телефона: вчера с номера активиста был совершен короткий вызов на телефон соратника, "у которого так же убили брата".

[ + – ] Гибель Виталия Шишова

Смерть Виталия Шишова — реакция "Белорусского дома в Украине"

Общественная организация, которой руководитель Виталий Шишов, утверждает, что за 26-летним гражданином Беларуси велась слежка. А источники в силовых ведомствах предупреждали, что Виталия Шишова могут похитить или ликвидировать. В Белорусском доме не сомневаются, что к смерти Шишова причастны "чекисты" (КГБ Беларуси — ред.).

Представитель БДУ Юрий Шчучко рассказывает, что СБУ сообщала активистам о прибытии в Украину "людей из Сил специальных операций и других подразделений Беларуси для физического уничтожения".

Знакомые Виталия Шишова ранее утверждали, что к активисту и его девушке подходили незнакомые люди и пытались завести разговор. За главой "Белорусского дома в Украине" следили и во время пробежек.

Пресс-служба Киевской городской прокуратуры сперва сообщила, что трагедию с Виталием Шиловым будут расследовать по статье 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство) с пометкой "самоубийство", но через несколько минут публикацию изменили и упоминание о суициде исчезло.

[ + – ] Гибель Виталия Шишова

[ + – ] Гибель Виталия Шишова

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве исчез глава БДУ Виталий Шишов. 26-летний гражданин Беларуси в понедельник, 2 августа, отправился на утреннюю пробежку и перестал выходить на связь. К поискам белорусского активиста Виталия Шишова подключили полицию.

Также Фокус рассказывал, что уже на следующий день пропавшего Виталия Шишова нашли повешенным в парке Киева. Следователи будут проверять все версии ЧП с Виталием Шишовым, в том числе версию убийства, замаскированного под суицид.