Бывший кандидат в мэры Лондона потерял должность из-за посещения вечеринки во время локдауна

Мероприятие, которое прошло 14 декабря, организовал избирательный штаб экс-кандидата Шона Бейли

Шон Бейли, бывший кандидат консерваторов на пост мэра Лондона, ушел с поста председателя полицейского комитета Лондонской ассамблеи после того, как стало известно, что он присутствовал на вечеринке во время локдауна в декабре прошлого года, пишет The Times.

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Вечеринка была организована избирательным штабом Шона Бейли, который в тот момент баллотировался в мэры Лондона, и прошла 14 декабря.

На ней гости пили алкоголь и танцевали в подвале штаб-квартиры консервативной партии. В то время в Лондоне был запрет на массовые мероприятия в помещении.

После события, во время которого была повреждена дверь, четыре сотрудника предвыборной кампании Бейли были наказаны штабом консервативной кампании.

Позже в сети опубликовали фотографию, на которой позируют 24 человек: в их числе Бейли и донор партии.

"Вечером 14 декабря 2020 года, в конце рабочего дня, избирательный штаб организовал для своих сотрудников мероприятие, чтобы отблагодарить их за работу за год. Приняв такое решение, мы допустили серьезную ошибку, и мы полностью признаем, что такого рода собрание на тот момент было неправильным, за что мы приносим безоговорочные извинения", — приводят слова заявления журналисты.

Бейли должен был возглавить сегодняшнюю комиссию по полиции и преступности, но консерваторы объявили, что он немедленно уйдет в отставку.

Уточним, что Бейли был кандидатом от консерваторов в борьбе за должность мэра Лондона, но он проиграл лейбористу Садику Хану, который получил 55% голосов по сравнению с 44% Бейли.

Реакция оппозиции

Оппозиция не преминула покритиковать консерваторов за столь грубое нарушение ими же введенных правил.

Так, представительница либерал-демократов Дэйзи Купер заявила, что "фото Бейли и его приятелей, развлекающихся в штаб-квартире консерваторов в то время, когда население Британии сидело в локдауне, а система здравоохранения боролась за жизнь людей, — это удар по всем, кто следовал правилам".

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