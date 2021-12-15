Колишній кандидат у мери Лондона втратив посаду через відвідування вечірки під час локдауну

Захід, який відбувся 14 грудня, організував виборчий штаб екскандидата Шона Бейлі.

Шон Бейлі, колишній кандидат консерваторів на посаду мера Лондона, пішов з посади голови поліцейського комітету Лондонської асамблеї після того, як стало відомо, що він був присутній на вечірці під час локдауну у грудні минулого року, пише The Times.

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Вечірка була організована виборчим штабом Шона Бейлі, який на той момент балотувався в мери Лондона, і пройшла 14 грудня.

На ній гості пили алкоголь та танцювали в підвалі штаб-квартири консервативної партії. На той час у Лондоні була заборона на масові заходи в приміщенні.

Після події, під час якої були пошкоджені двері, чотирьох співробітників передвиборчої кампанії Бейлі покарали штабом консервативної кампанії.

Пізніше в мережі опублікували фотографію, на якій позують 24 особи: серед них Бейлі та донор партії.

"Ввечері 14 грудня 2020 року, наприкінці робочого дня, виборчий штаб організував для своїх співробітників захід, щоб віддячити їм за роботу за рік. Прийнявши таке рішення, ми припустилися серйозної помилки, і ми повністю визнаємо, що такого роду збори на той момент були неправильним, за що ми приносимо беззастережні вибачення", — наводять слова заяви журналісти.

Бейлі мав очолити сьогоднішню комісію з поліції та злочинності, але консерватори оголосили, що він негайно піде у відставку.

Уточнимо, що Бейлі був кандидатом від консерваторів у боротьбі за посаду мера Лондона, але він програв лейбористу Садіку Хану, який отримав 55% голосів порівняно із 44% Бейлі.

Реакція опозиції

Опозиція не забула покритикувати консерваторів за таке грубе порушення ними ж запроваджених правил.

Так, представниця ліберал-демократів Дейзі Купер заявила, що "фото Бейлі та його приятелів, які розважаються у штаб-квартирі консерваторів у той час, коли населення Британії сиділо в локдауні, а система охорони здоров'я боролася за життя людей, — це удар по всіх, хто слідував правилам".

Раніше Фокус повідомляв, що у Британії помер перший хворий з омікрон-штамом COVID-19. А британський прем'єр Борис Джонсон закликає населення вакцинуватись бустерною дозою.