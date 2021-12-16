Количество политзаключенных в Беларуси близится к тысяче, - правозащитники

Международные организации по защите прав человека должны подключиться к процессам в Беларуси, говорит Полина Бродик.

До конца года в Беларуси количество политзаключенных приблизится к тысяче. Об этом рассказала лидер неправительственной организации Free Belarus Centre Полина Бродик, передает Украинское радио.

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По официальным данным правозащитного центра "Весна", таких людей насчитывается 929, хотя цифра может быть и больше.

Полина Бродик говорит, что права человека в стране серьезно нарушаются — некоторых заключенных пытают в тюрьмах и заставляют признаваться в том, чего они не совершали. Закон не работает, а все суды подконтрольны власти.

Поэтому, по словам главы организации, важна активность международных организаций по защите прав, особенно это касается демократических стран Запада.

Ведь адвокатам обвиняемых беларусов сложно добиваться каких-то успехов, сообщила директор Free Belarus Centre. Усугубляет ситуацию и то, что не все противники режима президента Александра Лукашенко приговорены по политическим статьям. Но такие дела также имеют перспективу на оправдание при отсутствии доказательной базы.

Как известно, массовые задержания и политические аресты в Беларуси стали особенно актуальны во время митингов в 2020 году, после оглашения результатов президентских выборов, на которых Александр Лукашенко победил вновь. Ярким примером недавнего политического ареста является приговор мужу оппонентки Лукашенко Светланы Тихановской — Сергею Тихановскому, который получил 18 лет колонии строгого режима. Его обвиняют в разжигании вражды, призывах к насилию в отношении действующей власти и организации беспорядков.