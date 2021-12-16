Кількість політв'язнів у Білорусі наближається до тисячі, — правозахисники

Міжнародні організації із захисту прав людини мають підключитися до процесів у Білорусі, каже Поліна Бродик.

До кінця року в Білорусі кількість політв'язнів наблизиться до тисячі. Про це розповіла лідерка неурядової організації Free Belarus Centre Поліна Бродик, повідомляє Українське радіо.

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За офіційними даними правозахисного центру "Весна", таких людей налічується 929, хоча цифра може бути й більшою.

Поліна Бродик каже, що права людини в країні серйозно порушуються — деяких ув'язнених катують у в'язницях і змушують визнавати те, чого вони не робили. Закон не працює, а всі суди підконтрольні владі.

Тому, за словами голови організації, важливою є активність міжнародних організацій із захисту прав, особливо це стосується демократичних країн Заходу.

Адже адвокатам обвинувачених білорусів складно вимагати якихось успіхів, повідомила директорка Free Belarus Centre. Погіршує ситуацію і те, що не всіх противників режиму президента Олександра Лукашенка засуджено за політичними статтями. Але такі відносини також мають перспективу виправдання за відсутності доказової бази.

Як відомо, масові затримання та політичні арешти в Білорусі стали особливо актуальними під час мітингів у 2020 році, після оголошення результатів президентських виборів, на яких Олександр Лукашенко знову переміг. Яскравим прикладом нещодавнього політичного арешту є вирок чоловікові опонентки Лукашенка Світлани Тихановської – Сергію Тихановському, котрий отримав 18 років колонії суворого режиму. Його звинувачують у розпалюванні ворожнечі, закликах до насильства щодо чинної влади та організації заворушень.