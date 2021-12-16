Кількість політв'язнів у Білорусі наближається до тисячі, — правозахисники
Міжнародні організації із захисту прав людини мають підключитися до процесів у Білорусі, каже Поліна Бродик.
До кінця року в Білорусі кількість політв'язнів наблизиться до тисячі. Про це розповіла лідерка неурядової організації Free Belarus Centre Поліна Бродик, повідомляє Українське радіо.
За офіційними даними правозахисного центру "Весна", таких людей налічується 929, хоча цифра може бути й більшою.
Поліна Бродик каже, що права людини в країні серйозно порушуються — деяких ув'язнених катують у в'язницях і змушують визнавати те, чого вони не робили. Закон не працює, а всі суди підконтрольні владі.
Тому, за словами голови організації, важливою є активність міжнародних організацій із захисту прав, особливо це стосується демократичних країн Заходу.
Адже адвокатам обвинувачених білорусів складно вимагати якихось успіхів, повідомила директорка Free Belarus Centre. Погіршує ситуацію і те, що не всіх противників режиму президента Олександра Лукашенка засуджено за політичними статтями. Але такі відносини також мають перспективу виправдання за відсутності доказової бази.
Як відомо, масові затримання та політичні арешти в Білорусі стали особливо актуальними під час мітингів у 2020 році, після оголошення результатів президентських виборів, на яких Олександр Лукашенко знову переміг. Яскравим прикладом нещодавнього політичного арешту є вирок чоловікові опонентки Лукашенка Світлани Тихановської – Сергію Тихановському, котрий отримав 18 років колонії суворого режиму. Його звинувачують у розпалюванні ворожнечі, закликах до насильства щодо чинної влади та організації заворушень.