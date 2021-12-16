Японские врачи прооперировали ребенка в чреве матери

Операция была проведена в июле, а уже в октябре ребенок появился на свет.

Японские медики успешно прооперировали еще не родившегося ребенка. Хирургическое вмешательство произошло на 25 неделе беременности, когда плод еще был в чреве матери. Об этом сообщает NHK.

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Занимались этим специалисты из Национального центра здоровья.

У малыша обнаружили тяжелое сердечное заболевание — стеноз аортального клапана. В этом случае сужение отверстия клапана аорты мешает нормальному развитию части сердца.

Врачам нужно было добиться расширения отверстия клапана, что они и сделали. В сердце плода вставили игловидную трубку, с помощью которой в нужное место проник катетер и расширил диаметр клапана.

Таким образом увеличился приток крови, поступающий в сердце, что нивелировало плохие последствия для здоровья ребенка.

Операция была проведена специалистами в рамках клинического исследования. Медики отметили, что это первый случай в стране, когда проблему стеноза аортального клапана решили путем внутриутробного вмешательства.

Напомним, недавно врачи со Львова заморозили сердце пациента, страдавшего мерцательной аритмией, чем спасли ему жизнь.