Японські лікарі прооперували дитину в утробі матері

Операція була проведена в липні, а вже в жовтні дитина з'явилася на світ.

Японські медики успішно прооперували дитину, яка ще не народилася. Хірургічне втручання відбулося на 25 тижні вагітності, коли плід ще був в утробі матері. Про це повідомляє NHK.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Займалися цим спеціалісти з Національного центру здоров'я.

У малюка виявили тяжке серцеве захворювання – стеноз аортального клапана. У цьому випадку звуження отвору клапана аорти заважає нормальному розвитку серця.

Лікарям потрібно було досягти розширення отвору клапана, що вони й зробили. У серце плоду вставили голкоподібну трубку, за допомогою якої в потрібне місце проник катетер і розширив діаметр клапана.

Таким чином збільшився приплив крові, що надходить у серце, що нівелювало погані наслідки для здоров'я дитини.

Операцію було проведено фахівцями в межах клінічного дослідження. Медики наголосили, що це перший випадок у країні, коли проблему стенозу аортального клапана вирішили шляхом внутрішньоутробного втручання.

Нагадаємо, нещодавно лікарі зі Львова заморозили серце пацієнта, який страждав від миготливої аритмії, чим врятували йому життя.