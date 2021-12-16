В Японии тонны молока выльют в канализацию из-за падения спроса
К избытку молока мог привести дефицит на масло, который зафиксировали в стране несколькими годами ранее.
Правительство Японии не исключает, что из-за перепроизводства молока в стране придется утилизировать тонны этого продукта. Об этом сообщает Japantime.
Это связано с тем, что в период новогодних праздников спрос на молоко значительно снизился. По прогнозам, школьные столовые также станут меньше потреблять молока зимой. В связи с этим производители призывают население потреблять больше молока и молочных продуктов.
"Есть опасения, что баланс спроса и предложения будет ослаблен больше, чем обычно, что приведет к перепроизводству молока", — заявил министр сельского хозяйства Генджиро Канеко.
Молочная промышленность изо всех сил пытается расширить потребление, разрабатывая напитки и другие продукты с использованием большого количества молока.
"Мы приложим усилия в тесном сотрудничестве с заинтересованными сторонами для увеличения потребления", — сказал Канеко.
Отмечается, что в период с апреля по октябрь производство молока выросло почти на 3% по сравнению с прошлым годом.
Предприниматели Японии оценили, что к концу текущего года в избытку окажется примерно 5 тонн молока, из-за чего его могут просто слить в канализацию.
При этом в Японии наблюдается повышение спроса на сухое обезжиренное молоко, ингредиент для молочнокислых напитков и йогурта. Это связывают с пандемией и ограничениями, так как его можно хранить длительный период.
Ранее сообщалось, что пивовары Франции утилизируют 10 миллионов литров пива из-за падения спроса в связи с пандемией коронавируса.