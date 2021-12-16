В Японии тонны молока выльют в канализацию из-за падения спроса

К избытку молока мог привести дефицит на масло, который зафиксировали в стране несколькими годами ранее.

Правительство Японии не исключает, что из-за перепроизводства молока в стране придется утилизировать тонны этого продукта. Об этом сообщает Japantime.

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Это связано с тем, что в период новогодних праздников спрос на молоко значительно снизился. По прогнозам, школьные столовые также станут меньше потреблять молока зимой. В связи с этим производители призывают население потреблять больше молока и молочных продуктов.

"Есть опасения, что баланс спроса и предложения будет ослаблен больше, чем обычно, что приведет к перепроизводству молока", — заявил министр сельского хозяйства Генджиро Канеко.

Молочная промышленность изо всех сил пытается расширить потребление, разрабатывая напитки и другие продукты с использованием большого количества молока.

"Мы приложим усилия в тесном сотрудничестве с заинтересованными сторонами для увеличения потребления", — сказал Канеко.

Отмечается, что в период с апреля по октябрь производство молока выросло почти на 3% по сравнению с прошлым годом.

Предприниматели Японии оценили, что к концу текущего года в избытку окажется примерно 5 тонн молока, из-за чего его могут просто слить в канализацию.

При этом в Японии наблюдается повышение спроса на сухое обезжиренное молоко, ингредиент для молочнокислых напитков и йогурта. Это связывают с пандемией и ограничениями, так как его можно хранить длительный период.

Ранее сообщалось, что пивовары Франции утилизируют 10 миллионов литров пива из-за падения спроса в связи с пандемией коронавируса.