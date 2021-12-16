У Японії тонни молока виллють у каналізацію через падіння попиту
До надлишку молока міг призвести дефіцит на олію, яку зафіксували в країні декількома роками раніше.
Уряд Японії не виключає, що через надвиробництво молока в країні доведеться утилізувати тонни цього продукту. Про це повідомляє Japantime.
Це з тим, що в період новорічних свят попит на молоко значно знизився. За прогнозами, шкільні їдальні також менше споживатимуть молока взимку. У зв'язку з цим виробники закликають населення споживати більше молока та молочних продуктів.
"Є побоювання, що баланс попиту та пропозиції буде ослаблений більше, ніж зазвичай, що призведе до надвиробництва молока", — заявив міністр сільського господарства Генджіро Канеко.
Молочна промисловість намагається розширити споживання, розробляючи напої й інші продукти з використанням великої кількості молока.
"Ми докладемо зусиль у тісній співпраці із зацікавленими сторонами для збільшення споживання", — сказав Канеко.
Зазначається, що в період із квітня по жовтень виробництво молока зросло майже на 3% порівняно з минулим роком.
Підприємці Японії оцінили, що до кінця поточного року в надлишку опиниться приблизно 5 тонн молока, через що його можуть просто злити в каналізацію.
При цьому в Японії спостерігається підвищення попиту на знежирене сухе молоко, інгредієнт для молочнокислих напоїв і йогурту. Це пов'язують із пандемією й обмеженнями, оскільки його можна зберігати тривалий період.
Раніше повідомлялося, що пивовари Франції утилізують 10 мільйонів літрів пива через падіння попиту через пандемію коронавірусу.