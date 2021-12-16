В афганском телешоу женщина сидела с неприкрытым лицом (видео)

Афганские талибы пытаются продемонстрировать Западу, что и они не чужды демократических ценностей.

Новое афганское правительство пытается добиться международного признания. Для этой цели на местное телешоу даже пригласили женщину. Ее показали с неприкрытым лицом. Представитель радикальной организации шутил, говоря, что может сделать для женщины украшение, которое будет хорошо на ней смотреться. Об этом сообщает Telegram-канал Conflict Zone.

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Это очередная попытка руководства Афганистана добиться расположения Запада. Талибы хотят продемонстрировать, что и они не чужды демократических ценностей.

Талибы согласовали вопрос о том, какая одежда допускается для женской части населения страны. Мохаммад Халид Ханафи работает на должности министра поощрения желательного и запрещения предосудительного. Чиновник заявил, что женщинам разрешено носить одежду, которая бы полностью скрывала их от посторонних глаз.

Это может быть паранджа, никаб или друга разновидность мусульманского одеяния, скрывающая лицо и тело. В своем объяснении афганских чиновник ссылается на стихи Корана, аяты.

Прежде талибы утверждали, что женщинам нужно скрывать лица и что их одежда должна быть такой, в которой невозможно различить очертания фигуры. Традиционно в Исламе сокрытие лица было желательным, но при этом не обязательным.

Талибы формируют новое, более инклюзивное правительство и в скором времени объявят его состав. Об этом было сообщено накануне, 16 декабря, на встрече с представителями Ирана в Кабуле.

"Усилия по формированию инклюзивного кабинета министров продолжаются, и в скором времени мы об этом сообщим", — заявил Абдул Салам Ханафи, зампредседателя временного афганского кабмина. На встрече с иранскими дипломатами обсуждались вопросы, связанные с экономикой и гуманитарной помощью.

Ранее Фокус разбирался в том, как изменилась жизнь в Афганистане после захвата власти движением "Талибан". Жители Кабула принялись отращивать бороды, а на смену ярким женским шарфам пришли длинные и черные.