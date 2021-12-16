В афганському телешоу жінка сиділа з неприкритим обличчям (відео)

Афганські таліби намагаються продемонструвати Заходу, що й вони не далекі від демократичних цінностей.

Новий афганський уряд намагається здобути міжнародне визнання. З цією метою на місцеве телешоу навіть запросили жінку. Її показали з неприкритим обличчям. Представник радикальної організації жартував, кажучи, що може зробити для жінки прикрасу, яка матиме на ній гарний вигляд. Про це повідомляє Telegram-канал Conflict Zone.

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Це чергова спроба керівництва Афганістану домогтися прихильності Заходу. Таліби хочуть продемонструвати, що й вони не далекі від демократичних цінностей.

Таліби погодили питання, який одяг допускається для жіночої частини населення країни. Мохаммад Халід Ханафі працює на посаді міністра заохочення бажаного та заборони поганого. Чиновник заявив, що жінкам дозволено носити одяг, який би повністю приховував їх від сторонніх очей.

Це може бути паранджа, нікаб або інший різновид мусульманського одягу, що приховує обличчя та тіло. У своєму поясненні афганських чиновник посилається на вірші Корану, аяти.

Насамперед таліби стверджували, що жінкам потрібно приховувати обличчя і що їхній одяг має бути таким, у якому неможливо розрізнити контури фігури. Традиційно в ісламі приховування обличчя було бажаним, але не обов'язковим.

Таліби формують новий, інклюзивніший уряд і незабаром оголосять його склад. Про це було повідомлено напередодні, 16 грудня, на зустрічі з представниками Ірану в Кабулі.

"Зусилля щодо формування інклюзивного кабінету міністрів продовжуються, і незабаром ми про це повідомимо", — заявив Абдул Салам Ханафі, заступник голови тимчасового афганського кабміну. На зустрічі з іранськими дипломатами обговорювалися питання, пов'язані з економікою та гуманітарною допомогою.

Раніше Фокус розбирався в тому, як змінилося життя в Афганістані після захоплення влади рухом "Талібан". Жителі Кабула почали відрощувати бороди, а на зміну яскравим жіночим шарфам прийшли довгі та чорні.