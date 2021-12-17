Статистика по ураганам в США бьет рекорды

В последний раз подобное было зафиксировано в 2004 году, говорят специалисты.

Национальная метеорологическая служба США (NWS) зафиксировала в минувшую среду рекордное число ураганов (120 км/ч и более). К этому привела суровая погода не Среднем Западе страны, пишет "Голос Америки".

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Специалисты уведомили, что в среду поступило около 60 сообщений об ураганах, в то время, как суровая погода распространились из Канзаса и Небраски на Средний Запад (в штаты Айова, Миннесота и Висконсин).

Такое количество ураганов оказалось рекордным за всю историю наблюдений не в летние месяцы для Северной Америки.

Американские метеорологи говорят: в среду к ним поступило более полтысячи сообщений о сильных ветрах, около 20 сообщений о торнадо и такое же количество сообщений о ветрах с градом размером более 5 см.

Есть казус и с температурами: в Висконсине и Миннесоте в такое время она держится примерно на уровне -2, но в этот раз зафиксировали до +21 в некоторых регионах.

Если говорить о торнадо, в прошлые выходные они обрушились на несколько штатов, включая Арканзас, Миссури, Теннесси, Иллинойс и Кентукки. Погибло более 85 человек.

Метеорологи также сообщают о необычно высоких температурах воды и отмечают, что потоки теплого воздуха из Мексиканского залива могут способствовать дальнейшему возникновению торнадо и штормов в США.

Ранее Фокус писал, что недавно в США над Кентукки пронесся самый разрушительный за всю историю торнадо.