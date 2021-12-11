Сносил города: на несколько штатов США обрушился мощный ураган, больше 70 погибших (видео)

В одном из штатов объявили чрезвычайное положение и направили резерв Национальной гвардии для проведения спасательных работ.

Над Кентукки пронесся торнадо, который власти уже назвали самым разрушительным в истории штата. Об этом пишет издание The NYT.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам губернатора Кентукки Энди Бешира, жертвами торнадо могли стать от 70 до 100 человек. Спасательные службы пока не могут назвать точное число погибших, поскольку под завалами до сих пор остаются люди.

Больше всех от урагана пострадал свечной завод в городе Мэйфилде. На момент торнадо в здании находились около 100 человек. Губернатор Энди Бешир предположил, что количество жертв на свечном заводе может исчисляться десятками.

[ + – ] Разрушительный ураган в США

[ + – ] В Кентукки в результате торнадо погибло более 50 человек

[ + – ] На штат Кентукки обрушился ураган невиданной силы. Это место еще накануне было городом Мэйфилд

После торнадо в Кентукки объявили чрезвычайное положение, в штат направили дополнительные подразделения Национальной гвардии.

Помимо этого, ураган затронул соседние штаты Иллинойс и Арканзас. В городе Эдвардсвилл на складе Amazon обвалилась крыша из-за сильных порывов ветра, а под завалами оказались десятки человек. В Арканзасе ураган разрушил дом престарелых, в результате чего погиб один человек, а еще несколько получили различные травмы.

О трех погибших в результате торнадо сообщили власти американского штата Теннеси. Стоит отметить, что метеорологическая служба США предупредила об угрозе урагана сразу в нескольких штатах, в том числе Арканзасе, Теннесси, Миссури и Иллинойсе.

[ + – ] Разрушительный ураган в США

[ + – ] Торнадо в Кентукки

[ + – ] В Кентукки в результате торнадо погибло более 50 человек

Напомним, в сентябре мощный ураган обрушился на Германию. Торнадо срывал в городе Киль крыши со зданий и вырывал деревья из земли. Как отмечали спасатели, серьезно пострадали члены местного гребного клуба, которых ветром выбросило в море.

В конце ноября разрушительный ураган ударил по Турции. Наибольшие разрушения зафиксированы в Стамбуле, где жертвами торнадо стали трое человек.