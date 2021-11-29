Мощнейший ураган в Стамбуле: известно о трех погибших (фото, видео)

Сильнейший ветер сносит крыши и части фасадов зданий по всему мегаполису.

В турецком городе Стамбул мощный ураган стал причиной многочисленных разрушений и гибели людей. Об этом сообщает Хюрриет.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Скорость ветра достигла 130 км. На данный момент известно о троих погибших, которые скончались из-за падения крыши. Одна из жертв успела спасти своего ребенка.

Ветер срывает крыши и части фасадов зданий по всему городу. Так, из-за падения крыши кафе в районе Багджилар пострадали двое прохожих и шесть автомобилей (фото справа).

270-метровый контейнеровоз под флагом Либерии сел на мель в одном из портов Стамбула. Движение судов по Босфору остановлено.

В районе Эсенюрт из-за падения крыши пострадали четыре человека, в том числе ребенок.

В районе Авджилар из-за ветра перевернулась будка охраны с работником внутри.

Кроме Стамбула, от стихии страдают Бурса, Коджаэли, Бодрум, Измир и другие города. Из-за ветра в аэропорту Стамбула не смогли приземлиться несколько внутренних и международных рейсов. Им пришлось совершить посадку в других регионах.

Причиной непогоды стал ветер, называемый Лодос. Так в средиземноморском регионе обозначают сильный юго-западный ветер, из-за которого даже останавливается движение кораблей.

Напомним, в Турции сейчас неспокойно — на прошлой неделе по стране прошли митинги против правительства, вызванные резким падением курса лиры.