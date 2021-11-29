Найпотужніший ураган у Стамбулі: відомо про трьох загиблих (фото, відео)

Найсильніший вітер зносить дахи та частини фасадів будівель по всьому мегаполісу.

У турецькому місті Стамбул потужний ураган став причиною численних руйнувань і загибелі людей. Про це повідомляє "Хюррієт".

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Швидкість вітру сягнула 130 км. Наразі відомо про трьох загиблих, які померли через падіння даху. Одна з жертв встигла врятувати свою дитину.

Вітер зриває дахи та частини фасадів будівель по всьому місту. Так, через падіння даху кафе в районі Багджілар постраждали двоє перехожих і шість автомобілів (фото праворуч).

270-метровий контейнеровоз під прапором Ліберії сів на мілину в одному з портів Стамбула. Рух судів Босфором зупинено.

У районі Есенюрт через падіння даху постраждали чотири особи, зокрема дитина.

У районі Авджилар через вітер перекинулася будка охорони з працівником усередині.

Окрім Стамбула, від стихії страждають Бурса, Коджаелі, Бодрум, Ізмір та інші міста. Через вітер в аеропорту Стамбула не змогли приземлитися кілька внутрішніх і міжнародних рейсів. Їм довелося здійснити посадку в інших регіонах.

Причиною негоди став вітер, що зветься Лодос. Так у середземноморському регіоні позначають сильний південно-західний вітер, через який навіть зупиняється рух кораблів.

Нагадаємо, у Туреччині зараз неспокійно — минулого тижня країною пройшли мітинги проти уряду, викликані різким падінням курсу ліри.