"Уряд у відставку!": жителі Туреччини вийшли на акції протесту через падіння ліри (фото, відео)

Протестувальники вимагають негайної відставки уряду Ердогана, оскільки турецька ліра за добу подешевшала на 18%. Вартість 1 долара становить 13,5 лір.

У Туреччині прокотилася хвиля протестних акцій через рекордне падіння курсу турецької національної валюти. Жителі деяких міст, зокрема Стамбула та Анкари, 23 листопада вийшли на масові заходи з вимогою відставки уряду Ердогана. Про це повідомляє турецьке видання SOZCU.

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Зазначається, що тисячі людей вийшли на вулиці, вигукуючи гасла "Уряд має піти у відставку". В акціях брали участь представники громадських організацій, політичних партій та студенти. Люди вимагали не лише відставки уряду Ердогана, а й усунення від влади керівної "Партії справедливості та розвитку" (AKP).

До протестувальників приєдналися і члени організації Робочої партії Туреччини. Перед відділенням Центрального банку в Стамбулі вони влаштували мітинг, під час якого звинуватили нинішню владу в тому, що країна перебуває в тяжкому стані та злиднях.

"Ми переживаємо найбільшу бідність, безробіття та голод в історії Туреччини, внаслідок правління AKP. За своїм бажанням вони грабують Туреччину, яку перетворили на місце дешевої робочої сили", — заявляли протестувальники.

Також повідомляється, що з наростанням антиурядових протестів підрозділи турецьких силовиків були перекинуті до центру Стамбула, для забезпечення контролю та правопорядку. Про арешти мітингувальників поки що не повідомляється, проте на кадрах можна побачити, як поліцейські затримують студентів.

Протестні акції почалися після того, як минулої доби турецька ліра подешевшала на понад 18%. На думку аналітиків, це сталося після того, як президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що країна має намір відмовитись від минулого економічного курсу. Уряд Ердогана підтримав зниження ставок турецьким Центробанком. Що негативно вплинуло на курс національної валюти.

Нещодавно Фокус аналізував економічну ситуацію в Туреччині. Як виявилось, спроба збільшити рівень заробітної плати в країні не може вирішити проблему інфляції. Рівень бідності з 2019 року знову почав зростати після тяжкої валютної кризи, що призвело до втрати 1 млн робочих місць.

Професор Університету Білкент пан Гуркайнак вважає, що за таких умов уряд Ердогана довго не протягне, бо вже зараз можна побачити — "на що він здатний і не здатний".