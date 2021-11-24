"Правительство — в отставку!": жители Турции вышли на акции протеста из-за падения лиры (фото, видео)

Протестующие требуют немедленной отставки правительства Эрдогана, так как турецкая лира за сутки подешевела на 18%. Стоимость 1 доллара составляет 13,5 лир.

В Турции прокатилась волна протестных акций в связи с рекордным падением курса турецкой национальной валюты. Жители некоторых городов, в том числе, Стамбула и Анкары 23 ноября вышли на массовые мероприятия с требованием отставки правительства Эрдогана. Об этом сообщает турецкое издание SOZCU.

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Отмечается, что тысячи людей вышли на улицы, выкрикивая лозунги "Правительство должно уйти в отставку". В акциях участвовали представители общественных организаций, политических партий и студенты. Люди требовали не только отставки правительства Эрдогана, но и отстранения от власти правящей "Партии справедливости и развития" (AKP).

К протестующим присоединились и члены организации Рабочей партии Турции. Перед отделением Центрального банка в Стамбуле они устроили митинг, во время которого обвинили нынешнюю власть в том, что страна находится в бедственном положении и нищете.

"Мы переживаем самую большую бедность, безработицу и голод в истории Турции, в результате правления AKP. По своему желанию они грабят Турцию, которую превратили в место дешевой рабочей силы", — заявляли протестующие.

Также сообщается, что с нарастанием антиправительственных протестов, подразделения турецких силовиков были переброшены в центр Стамбула, для обеспечения контроля и правопорядка. Об арестах митингующих пока не сообщается, однако на кадрах можно увидеть, как полицейские задерживают студентов.

Протестные акции начались после того, как за прошедшие сутки турецкая лира подешевела более чем на 18%. По мнению аналитиков, это произошло после того, как президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что страна намерена отказаться от прошлого экономического курса. Правительство Эрдогана поддержал снижение ставок турецким Центробанком. Что негативно отразилось на курсе национальной валюты.

Недавно Фокус анализировал экономическую ситуацию в Турции. Как оказалось, попытка увеличить уровень заработной платы в стране не может решить проблему инфляции. Уровень бедности с 2019 года снова начал расти после тяжелого валютного кризиса, что привело к потере 1 млн рабочих мест.

Профессор Университета Билкент господин Гуркайнак считает, что в таких условиях правительство Эрдогана долго не протянет, потому что уже сейчас можно увидеть — "на что оно способно и не способно".