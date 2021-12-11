Зносив міста: на кілька штатів США обрушився потужний ураган, понад 70 загиблих (відео)

В одному зі штатів оголосили надзвичайний стан та направили резерв Національної гвардії для проведення рятувальних робіт.

Над Кентуккі пронісся торнадо, який влада вже назвала найруйнівнішим в історії штату. Про це пише видання The NYT.

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За словами губернатора Кентуккі Енді Бешира, жертвами торнадо могли стати від 70 до 100 людей. Рятувальні служби поки що не можуть назвати точну кількість загиблих, оскільки під завалами досі залишаються люди.

Найбільше від урагану постраждав свічковий завод у місті Мейфілді. На момент торнадо у будівлі перебували близько 100 людей. Губернатор Енді Бешир припустив, що кількість жертв на заводі свічок може обчислюватися десятками.

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[ + – ] На штат Кентуккі обрушився буревій небаченої сили. Це місце ще напередодні було містом Мейфілд

Після торнадо в Кентуккі оголосили надзвичайний стан, до штату направили додаткові підрозділи Національної гвардії.

Крім цього, ураган торкнувся сусідніх штатів Іллінойс і Арканзас. У місті Едвардсвілл на складі Amazon обвалився дах через сильні пориви вітру, а під завалами опинилися десятки людей. В Арканзасі ураган зруйнував будинок для людей похилого віку, внаслідок чого загинула одна людина, а ще кілька отримали різні травми.

Про трьох загиблих в результаті торнадо повідомила влада американського штату Теннесі. Варто зазначити, що метеорологічна служба США попередила про загрозу урагану відразу в кількох штатах, зокрема Арканзасі, Теннессі, Міссурі та Іллінойсі.

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Нагадаємо, у вересні потужний ураган обрушився на Німеччину. Торнадо зривав у місті Кіль дахи з будівель та виривав дерева із землі. Як зазначали рятувальники, серйозно постраждали члени місцевого гребеня, яких вітром викинуло в море.

Наприкінці листопада руйнівний ураган вдарив по Туреччині. Найбільші руйнування зафіксовано у Стамбулі, де жертвами торнадо стали троє людей.