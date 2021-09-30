У Німеччині потужний торнадо зніс у море кількох людей (відео)

У місті Кіль ураганний вітер виривав з корінням дерева і зривав з будинків дахи.

Потужний торнадо обрушився на німецьке місто Кіль, водяний смерч пошкодив будівлі і скинув кількох людей у море, повідомляє DW.

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Німецька метеорологічна служба раніше спрогнозувала в цьому районі вітер до 110 км/год, а також сильний дощ у найближчі вихідні.

Налетівши на Кіль, торнадо виривав з корінням дерева і зривав дахи з будівель. У місцевій поліції повідомляють, що члени місцевого гребного клубу отримали поранення після того, як торнадо скинув їх у море.

[ + – ] Торнадо в Німеччині

Відомо про те, що троє з них отримали серйозні травми, ще троє відбулися незначними.

[ + – ] Торнадо в Кілі

Видання нагадує, що Кіль, розташований у землі Шлезвіг-Гольштейн, розташований приблизно за 90 кілометрів на північ від Гамбурга, приймає в себе відому регату "Кільський тиждень", а також є портом приписки Балтійського флоту ВМС Німеччини.

Нагадаємо, у червні потужний торнадо вбив п'ятьох людей і знищив чотири села в Чехії.

У травні торнадо убив 10 людей і понад 300 поранив у центральному і східному Китаї.

А в лютому потужний торнадо пошкодив десятки будинків та автомобілів у турецькому Ізмірі.