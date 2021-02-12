Над турецьким Ізміром пронісся потужний торнадо: пошкоджені десятки будівель і авто
У порту торнадо перекинув крани і контейнери. Так, у наслідку падіння одного з кранів постраждали девʼять людей, всього госпіталізовано 16 осіб.
У провінції Ізмір (Туреччина) у ніч на 12 лютого пронісся потужний торнадо, який викликав значні руйнування.
Як інформує CNN Turk, унаслідок стихії, що розбушувалася, 16 осіб були травмовані.
Повідомляється, що ввечері, 11 лютого в Ізмірі пройшов сильний дощ, що супроводжувався шквальним вітром, після цього на узбережжі пронісся торнадо.
Пошкоджено десятки будинків і автомобілів, в порту затонули або були значно пошкоджені човни, вітер позривав дахи з декількох будинків.
У порту торнадо перекинув крани і контейнери. Так, у наслідку падіння одного з кранів постраждали девʼять людей, всього госпіталізовано 16 осіб.
Очевидці викладають у соцмережі фотографії та відео, що дозволяють оцінити міць торнадо і заподіяну ним шкоду.
У провінції Чанаккале крім ураганних поривів вітру та злив випав град розміром з яйце.
Нагадаємо, у вересні минулого року між Херсоном і Кривим Рогом утворився потужний торнадо, який пронісся через село Велика Олександрівка, зруйнувавши різні будинки і будівлі.
У червні того ж року на кордоні з Кримом помітили величезний торнадо.
12 квітня 2020 року на південь США зійшов сильний торнадо, у наслідку якого семеро людей загинули, понад 60 тисяч людей залишилися без даху над головою та електрики.