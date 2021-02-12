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Над турецьким Ізміром пронісся потужний торнадо: пошкоджені десятки будівель і авто

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Туреччина, Ізмір, торнадо, град, руйнування, постраждалі
Фото: соцсети | В Ізмірі торнадо руйнував будівлі і перевертав авто

У порту торнадо перекинув крани і контейнери. Так, у наслідку падіння одного з кранів постраждали девʼять людей, всього госпіталізовано 16 осіб.

У провінції Ізмір (Туреччина) у ніч на 12 лютого пронісся потужний торнадо, який викликав значні руйнування.

Як інформує CNN Turk, унаслідок стихії, що розбушувалася, 16 осіб були травмовані.

Повідомляється, що ввечері, 11 лютого в Ізмірі пройшов сильний дощ, що супроводжувався шквальним вітром, після цього на узбережжі пронісся торнадо.

Торнадо в Ізмірі

Пошкоджено десятки будинків і автомобілів, в порту затонули або були значно пошкоджені човни, вітер позривав дахи з декількох будинків.

Руйнування в турецькому Ізмірі

У порту торнадо перекинув крани і контейнери. Так, у наслідку падіння одного з кранів постраждали девʼять людей, всього госпіталізовано 16 осіб.

Очевидці викладають у соцмережі фотографії та відео, що дозволяють оцінити міць торнадо і заподіяну ним шкоду.

Град розміром з куряче яйце
Ураганний вітер валив дерева
Зруйновано автомобілі і човни
Торнадо в Туреччині
Наслідки торнадо в Туреччині

У провінції Чанаккале крім ураганних поривів вітру та злив випав град розміром з яйце.

Нагадаємо, у вересні минулого року між Херсоном і Кривим Рогом утворився потужний торнадо, який пронісся через село Велика Олександрівка, зруйнувавши різні будинки і будівлі.

У червні того ж року на кордоні з Кримом помітили величезний торнадо.

12 квітня 2020 року на південь США зійшов сильний торнадо, у наслідку якого семеро людей загинули, понад 60 тисяч людей залишилися без даху над головою та електрики.