Над турецьким Ізміром пронісся потужний торнадо: пошкоджені десятки будівель і авто

У порту торнадо перекинув крани і контейнери. Так, у наслідку падіння одного з кранів постраждали девʼять людей, всього госпіталізовано 16 осіб.

У провінції Ізмір (Туреччина) у ніч на 12 лютого пронісся потужний торнадо, який викликав значні руйнування.

Як інформує CNN Turk, унаслідок стихії, що розбушувалася, 16 осіб були травмовані.

Повідомляється, що ввечері, 11 лютого в Ізмірі пройшов сильний дощ, що супроводжувався шквальним вітром, після цього на узбережжі пронісся торнадо.

[ + – ] Торнадо в Ізмірі

Пошкоджено десятки будинків і автомобілів, в порту затонули або були значно пошкоджені човни, вітер позривав дахи з декількох будинків.

[ + – ] Руйнування в турецькому Ізмірі

У порту торнадо перекинув крани і контейнери. Так, у наслідку падіння одного з кранів постраждали девʼять людей, всього госпіталізовано 16 осіб.

Очевидці викладають у соцмережі фотографії та відео, що дозволяють оцінити міць торнадо і заподіяну ним шкоду.

[ + – ] Град розміром з куряче яйце

[ + – ] Ураганний вітер валив дерева

[ + – ] Зруйновано автомобілі і човни

[ + – ] Торнадо в Туреччині

[ + – ] Наслідки торнадо в Туреччині

У провінції Чанаккале крім ураганних поривів вітру та злив випав град розміром з яйце.

Нагадаємо, у вересні минулого року між Херсоном і Кривим Рогом утворився потужний торнадо, який пронісся через село Велика Олександрівка, зруйнувавши різні будинки і будівлі.

У червні того ж року на кордоні з Кримом помітили величезний торнадо.

12 квітня 2020 року на південь США зійшов сильний торнадо, у наслідку якого семеро людей загинули, понад 60 тисяч людей залишилися без даху над головою та електрики.