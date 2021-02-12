Над турецким Измиром пронесся мощный торнадо: повреждены десятки зданий и авто

В порту торнадо опрокинул краны и контейнеры. Так, в результате падения одного из кранов девять человек пострадали, всего госпитализированы 16 человек.

В провинции Измир (Турция) в ночь на 12 февраля пронесся мощный торнадо, вызвавший значительные разрушения.

Как информирует CNN Turk, вследствие разбушевавшейся стихии 16 человек были травмированы.

Сообщается, что вечером, 11 февраля в Измире прошел сильный дождь, сопровождающийся шквальным ветром, после этого на побережье пронесся торнадо.

[ + – ] Торнадо в Измире

Повреждены десятки зданий и автомобилей, в порту затонули или были значительно повреждены лодки, ветер сорвал крыши с нескольких зданий.

[ + – ] Разрушения в турецком Измире

В порту торнадо опрокинул краны и контейнеры. Так, в результате падения одного из кранов девять человек пострадали, всего госпитализированы 16 человек.

Очевидцы выкладывают в соцсети фотографии и видео, позволяющие оценить мощь торнадо и причиненный им ущерб.

[ + – ] Град размером с куриное яйцо

[ + – ] Ураганный ветер валил деревья

[ + – ] Разрушены автомобили и лодки

[ + – ] Торнадо в Турции

[ + – ] Последствия торнадо в Турции

В провинции Чанаккале кроме ураганных порывов ветра и ливней выпал град размером с яйцо.

Напомним, в сентябре прошлого года между Херсоном и Кривым Рогом образовался мощный торнадо, который пронесся через село Великая Александровка, разрушив различные дома и здания.

В июне того же года на границе с Крымом заметили огромное торнадо.

12 апреля 2020 года на юг США обрушилось сильнейшее торнадо, в результате которого семь человек погибли, более 60 тысяч человек остались без крова и электричества.