Над турецким Измиром пронесся мощный торнадо: повреждены десятки зданий и авто
В порту торнадо опрокинул краны и контейнеры. Так, в результате падения одного из кранов девять человек пострадали, всего госпитализированы 16 человек.
В провинции Измир (Турция) в ночь на 12 февраля пронесся мощный торнадо, вызвавший значительные разрушения.
Как информирует CNN Turk, вследствие разбушевавшейся стихии 16 человек были травмированы.
Сообщается, что вечером, 11 февраля в Измире прошел сильный дождь, сопровождающийся шквальным ветром, после этого на побережье пронесся торнадо.
Повреждены десятки зданий и автомобилей, в порту затонули или были значительно повреждены лодки, ветер сорвал крыши с нескольких зданий.
В порту торнадо опрокинул краны и контейнеры. Так, в результате падения одного из кранов девять человек пострадали, всего госпитализированы 16 человек.
Очевидцы выкладывают в соцсети фотографии и видео, позволяющие оценить мощь торнадо и причиненный им ущерб.
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