27 сентября между Херсоном и Кривым Рогом образовался мощный торнадо, который пронесся через село Великая Александровка, разрушив различные дома и здания.

Об этом сообщило областное отделение Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Там уточнили, что физически никто не пострадал.

Стихия частично повредила кровлю 239 частных жилых домов, школу №1 и здание АО "Херсонгаз".

Фото: ks.dsns.gov.ua

В настоящее время продолжается ремонт местной газовой сети (без газоснабжения остается 904 абонента).

По словам метеоролога Игоря Кибальчича, торнадо возник на контрастном холодном фронте.

"Судя по разрушениям и видеозаписям очевидцев, предварительно интенсивность торнадо можно оценить как F2 или даже слабый F3 по шкале Фуджиты. Соответствующие скорости ветра для данной градации составляют примерно 55-65 м/с", – пишет в Facebook сотрудник Харьковского регионального центра метеорологии.

Шкала Фуджиты – от F0 (слабый торнадо) до F6 (сильные разрушения).

Отметим, в июне в Херсонской области сняли на камеру настоящий торнадо в Украине. А в июле курортный город Яремче (Ивано-Франковская область) засыпало градом.