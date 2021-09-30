В Германии мощный торнадо снес в море несколько человек (видео)

В городе Киль ураганный ветер вырывал с корнем деревья и срывал со зданий крыши.

Мощный торнадо обрушился на немецкий город Киль, водяной смерч повредил здания и сбросил несколько человек в море, сообщает DW.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Немецкая метеорологическая служба ранее спрогнозировала в этом районе ветер до 110 км/ч, а также сильный дождь в ближайшие выходные.

Налетевший на Киль торнадо вырывал с корнем деревья и срывал крыши со зданий. В местной полиции сообщают, что члены местного гребного клуба получили ранения после того, как торнадо сбросил их в море.

[ + – ] Торнадо в Германии

Известно о том, что трое из них получили серьезные травмы, еще трое отделались незначительными.

[ + – ] Торнадо в Киле

Издание напоминает, что Киль, расположенный в земле Шлезвиг-Гольштейн, находится примерно в 90 километрах к северу от Гамбурга, принимает у себя известную регату "Кильская неделя", а также является портом приписки Балтийского флота ВМС Германии.

Напомним, в июне мощный торнадо убил пять человек и уничтожил четыре деревни в Чехии.

В мае торнадо убил 10 человек и более 300 ранил в центральном и восточном Китае.

А в феврале мощный торнадо повредил десятки зданий и автомобилей в турецком Измире.