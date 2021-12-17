Статистика з ураганів у США б'є рекорди

Востаннє таке було зафіксовано у 2004 році, кажуть фахівці.

Національна метеорологічна служба США (NWS) зафіксувала минулої середи рекордну кількість ураганів (120 км/год і більше). До цього призвела сувора погода на Середньому Заході країни, пише "Голос Америки".

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Фахівці повідомили, що в середу надійшло близько 60 повідомлень про урагани, тоді як сувора погода поширилася з Канзасу та Небраски на Середній Захід (у штати Айова, Міннесота та Вісконсин).

Така кількість ураганів виявилася рекордною за всю історію спостережень не в літні місяці для Північної Америки.

Американські метеорологи кажуть: у середу до них надійшло понад пів тисячі повідомлень про сильні вітри, близько 20 повідомлень про торнадо й така сама кількість повідомлень про вітри з градом розміром понад 5 см.

Є казус і з температурами: у Вісконсині та Міннесоті в такий час вона тримається приблизно на рівні -2, але цього разу зафіксували до +21 у деяких регіонах.

Якщо говорити про торнадо, минулими вихідними вони обрушилися на кілька штатів, включаючи Арканзас, Міссурі, Теннессі, Іллінойс і Кентуккі. Загинуло понад 85 людей.

Метеорологи також повідомляють про надзвичайно високі температури води та зазначають, що потоки теплого повітря з Мексиканської затоки можуть сприяти подальшому виникненню торнадо та штормів у США.

Раніше Фокус писав, що нещодавно в США над Кентуккі пронісся найруйнівніший за всю історію торнадо.