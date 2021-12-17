Украина признает Иерусалим столицей Израиля, но есть условия, — посол

Обещание открыть посольство было сделано на мероприятии, посвященному 30-летию взаимоотношений стран.

Киев может признать Иерусалим "единственной" израильской столицей уже в следующем году во время визита в страну президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук англоязычной онлайн-газете The Times of Israel.

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В общении с журналистами дипломат заявил, что этот процесс требует нескольких месяцев, а не лет. Но у Зеленского есть определенные условия в сфере безопасности и обороны, прежде чем это произойдет.

"Как только я получу разрешение, я сделаю это немедленно", — сказал Корнийчук.

Это было сделано после того, как министр по делам Иерусалима Зеэв Элькин (родом из Украины), во время своего выступления на мероприятии по случаю 30-летия израильско-украинских отношений выразил надежду на открытие филиала посольства в Иерусалиме. Элькин подарил Корнийчуку 2 700-летний артефакт с надписью "Иерусалим" на иврите.

Израильский чиновник сообщил журналистам, что хотя это и не равнозначно официальному признанию, уже понятен вектор взаимоотношений стран.

Также Элькин отметил, что многие годы прилагал усилия для того, чтобы как можно больше стран создавали посольства в Иерусалиме.

Отделение анонсированного украинского посольства будет заниматься развитием двусторонних связей в области торговли и технологий.

Отметим, что сейчас посольство Украины в Израиле находится в Тель-Авиве.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.