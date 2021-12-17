Україна визнає Єрусалим столицею Ізраїлю, але є умови

Обіцянку відкрити посольство було зроблено на заході, присвяченому 30-річчю взаємин країн.

Київ може визнати Єрусалим "єдиною" ізраїльською столицею вже наступного року під час візиту до країни президента Володимира Зеленського. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук англомовній онлайн-газеті The Times of Israel.

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У спілкуванні з журналістами дипломат заявив, що цей процес потребує кількох місяців, а не років. Але Зеленський має певні умови у сфері безпеки й оборони, перш ніж це відбудеться.

"Щойно я отримаю дозвіл, я зроблю це негайно", — сказав Корнійчук.

Це було зроблено після того, як міністр у справах Єрусалиму Зеев Елькін (родом із України) під час свого виступу на заході з нагоди 30-річчя ізраїльсько-українських відносин висловив надію на відкриття філії посольства в Єрусалимі. Елькін подарував Корнійчуку 2 700-річний артефакт із написом "Єрусалим" на івриті.

Ізраїльський чиновник повідомив журналістам, що хоч це й не рівнозначно офіційному визнанню, вже зрозумілий вектор взаємовідносин країн.

Також Елькін зазначив, що багато років докладав зусиль для того, щоб якнайбільше країн створювали посольства в Єрусалимі.

Відділення анонсованого українського посольства займатиметься розвитком двосторонніх зв'язків у галузі торгівлі та технологій.

Зазначимо, що зараз посольство України в Ізраїлі розташоване в Тель-Авіві.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.