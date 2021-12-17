В Санкт-Петербурге горит корабль ВМФ России (видео)

Пожар возник на корвете "Проворный". Ему уже присвоили 4 ранг сложности, а тушат его 168 сотрудников МЧС. При этом есть угроза взрыва, ведь на корабле есть газовые баллоны.

Сегодня, 17 декабря, в Санкт-Петербурге на территории судостроительного завода "Северная Верфь" загорелся военный корабль, который строится для ВМФ России. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Отмечается, что возгорание на военном корабле "Проворный" охватило площадь до 800 кв. м. Пострадали ходовая рубка главного командного поста и башенно-мачтовая конструкция.

К месту пожара прибыли 42 единицы техники и 168 сотрудников МЧС. Пожару присвоили наивысший, № 4 ранг сложности. На корабле находится множество газовых баллонов, поэтому есть угроза взрыва.

СМИ со ссылкой на свои источники пишут о двух пострадавших. Их с ожогами доставили в больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии, а у второго диагностировали травмы средней тяжести. Сообщается, что пострадавшими являются помощник начальника караула и пожарный спасательной части № 91.

Местные жители говорят, что из-за едкого дымы в южной части города нечем дышать.

Строящийся корабль собирались передать в эксплуатацию флоту в конце следующего года, он должен был базироваться на Камчатке.

"Проворный" — это корвет с управляемым ракетным вооружением ВМФ. Такие корабли оснащены ракетным комплексом "Калибр-НК", зенитным ракетным комплексом "Редут" и противолодочным комплексом "Пакет".

Эти корветы разрабатывает ЦМКБ "Алмаз", они предназначены для поиска и уничтожения подлодок и кораблей, и других военных задач.

Водоизмещение корвета — 2,2 тыс. тонн, а дальность плавания 3,5 тыс. миль, автономность — 15 суток.

Ранее Фокус сообщал, что у входа в Керченский пролив корабль "Донбасс" лег на обратный курс. Согласно заявлению главы Минобороны Украины Алексея Резникова, Украина имеет полное право пользоваться проливом, так как Азовское море является акваторией совместного пользования.